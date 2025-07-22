Суд трижды направил на пересмотр дело о махинациях с недвижимостью в Сочи

Четвертый кассационный суд в третий раз отменил решение Краснодарского краевого суда и направил на новое рассмотрение дело жительницы Омска, обвиняемой в мошенничестве с недвижимостью в Сочи на сумму свыше 25 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жительницу Омска подозревают в незаконном присвоении имущества двух потерпевших в Сочи с использованием полученной от них доверенности. Согласно обвинению, она сначала оформила недвижимость на родственников, а затем через договор дарения — на себя.

Центральный районный суд Сочи признал обвиняемую виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Краснодарский краевой суд не согласился с квалификацией преступления, отменил приговор и вернул дело прокурору. Кассационная инстанция посчитала выводы апелляционного суда ошибочными и направила дело на новое рассмотрение.

При повторном разбирательстве краевой суд не устранил выявленные нарушения процессуального законодательства, а вынес оправдательный приговор. Четвертый кассационный суд отменил и это решение.

Третье рассмотрение завершилось очередным возвратом дела прокурору. В кассационном представлении он указал на необоснованность решения из-за неконкретности обвинения и неопределенности способа совершения мошенничества.

Кассационный суд отметил, что ни одно из обстоятельств, приведенных апелляционной инстанцией, не препятствует рассмотрению дела по существу и не исключает вынесение законного решения.

Алина Зорина