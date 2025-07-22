РАД избран агентом по продаже имущества Анапы в рамках приватизации

Российский аукционный дом (РАД) вновь выбран агентом по продаже муниципального имущества Анапы в рамках программы приватизации. Как сообщили в Южном филиале РАД, соответствующий договор заключен сроком на три года по итогам конкурсного отбора, проведенного Управлением имущественных отношений администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках соглашения аукционный дом займется подготовкой к продаже и реализацией активов, включенных в прогнозный план приватизации Анапы. Торги будут проходить на электронной площадке Lot-online. Помимо организации аукционов, РАД возьмет на себя маркетинговое сопровождение — анализ объектов, определение круга потенциальных покупателей, разработку рекламной кампании в федеральных и региональных СМИ, а также в интернете.

По условиям договора услуги РАД предоставляются региону безвозмездно — их стоимость компенсируется покупателем сверх цены продажи, согласно закону о приватизации №178-ФЗ.

Как отметила директор Южного филиала РАД Любовь Суворова, сотрудничество с администрацией Анапы продолжается с 2022 года. Среди наиболее значимых сделок — продажа пакета акций АО «Электросети Анапа», в результате которой бюджет города пополнился на 754 млн руб. По словам госпожи Суворовой, компания намерена использовать накопленный опыт для повышения инвестиционной привлекательности муниципальных активов и расширения круга участников торгов за счет привлечения федеральных инвесторов.

Вячеслав Рыжков