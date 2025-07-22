Курорт Красная Поляна открыл продажи сезонных ски-пассов на предстоящий зимний сезон

Максимальная скидка 20% будет действовать с 21 июля до 31 августа.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

При покупке взрослого билета его стоимость составит 52 500, а детского – 24 000. Далее скидка будет снижаться по мере приближения к дате открытия горнолыжного сезона. Весь сентябрь она составит 15%, с октября по ноябрь – 10%.

Стоимость сезонного ски-пасса с 1 декабря до 30 апреля составит 65 500 для взрослых и 30 000 для детей.

Важно отметить, что на Курорте Красная Поляна, благодаря особым климатическим условиям и уникальному природному ландшафту, самый продолжительный период катания – с декабря по май. Также в долине Цирк-2 традиционно каждый год открывается дополнительная сессия для лыжников и сноубордистов, которая длится до середины июля.

Приобрести сезонные абонементы можно в интернет-магазине на официальном сайте. Ски-пассы позволяют пользоваться всеми горнолыжными трассами курорта и сноупарками в зимнем сезоне 2025/2026, включая вечернее катание и экскурсионный подъём в горы без снаряжения.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

В период предпродаж для гостей, купивших сезонных ски-пассы, предусмотрены еще и специальные бонусы:

10% скидка в Центре гастротуризма «Птицы захмелели» и флагманском панорамном ресторане «Вершина»

10% скидка на индивидуальные или групповые занятия с инструктором школы катания «Три вершины» (на 2 часа)

20% скидка на прокат горнолыжного оборудования на Поляне 540*.

Помимо этого на курорте уже открыто бронирование отелей и комплекса апартаментов на зимний сезон. Это обусловлено тем, что к июлю ежегодно накапливается довольно большое количество заявок в листе ожидания от постоянных гостей. В этом году их порядка 65%. Также у всех туристов, кто привык планировать свой отпуск заранее, есть возможность оформить проживание с большой экономической выгодой.

Самым популярным периодом на зиму остаётся Новый год и каникулы. Многие гости выбирают конец февраля и начало марта — отрезок между праздниками. Также есть отдельная категория туристов, которые любят приезжать после Рождества. Это время, когда основной турпоток уже возвращается в свои города и есть небольшое «окно» покататься на склонах, где будет относительно немноголюдно.

*Скидка действует на одного человека не более одного раза в день и не распространяется на горнолыжную одежду и лавинное снаряжение.

НАО «Красная поляна». 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А, ОГРН1022302937062

https://krasnayapolyanaresort.ru/