Сайт ярославского аэропорта атаковали хакеры

Сайт аэропорта Ярославля Туношна (Золотое кольцо) подвергся DDoS-атакам. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта в ответ на запрос «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт аэропорта Ярославля Фото: Сайт аэропорта Ярославля

Жители региона стали отмечать, что сайт недоступен, из-за чего невозможно увидеть онлайн-табло воздушной гавани.

«В связи с зафиксированными DDoS-атаками и блокировки сервиса для защиты от хакерских атак, наблюдались временные перебои в работе официального сайта. В настоящее время работоспособность сайта полностью восстановлена»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в министерстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 20 июля из-за введенных ограничений задержались авиарейсы из Ярославля в Москву, Пермь и Санкт-Петербург. 22 июля проблемы продолжились. Как сообщает «Ъ-Сочи», был задержан рейс между Сочи и Ярославлем. Всего в аэропорту Сочи из расписания выбились почти 40 рейсов из-за введенных ограничений и сбоев в работе московских аэропортов.