В Туношне были задержаны вылеты и прилеты самолетов по трем направлениям

20 июля из-за введенных ограничений задержались авиарейсы из Ярославля в Москву, Пермь и Санкт-Петербург, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. Пассажиры получили воду и питание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Закрытие аэропорта Внуково вызвало задержку рейса Москва — Ярославль. Самолет должен был прибыть в 10:05, но приземлился в 17:30. Обратный рейс вылетел в 3:17 вместо запланированных 20:10.

Рейс Ярославль — Пермь задержался из-за позднего прибытия самолета. Вместо 10:50 вылет был в 18:01, а обратный рейс прилетел в 21:50 вместо 15:05. Вылет в Санкт-Петербург задержался с 15:05 до 22:39, а обратный рейс из Петербурга ожидался около 02:00 21 июля вместо 19:25.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения в аэропортах Москвы и Ярославля вводились Росавиацией для обеспечения безопасности полетов.

Антон Голицын