NordStar возобновит полеты из Норильска в Геленджик

NordStar возобновляет рейсы из Норильска в Геленджик. Продажа билетов открыта. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Первый рейс из Норильска запланирован на 17 августа. Время в полете составит восемь часов.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Из Норильска самолет вылетит в 07:25 по местному времени. Обратно из Геленджика рейс запланирован на 16:30 мск.

Ранее, 18 июля, в аэропорту Геленджика приземлился первый за три года регулярный пассажирский рейс. Борт SU-1082 из московского Шереметьево сел в 15:30 мск.

Алина Зорина