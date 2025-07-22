Израиль пригрозил «заняться» российскими системами ПВО в Иране

Израиль просит Россию не поставлять Ирану ПВО, сообщил журналистам министр в министерстве финансов по восстановлению Севера и Юга страны и депутат Кнессета Зеев Элькин. По его словам, в противном случае израильская армия может «заняться» этой проблемой уже с привлечением своей авиации, передает корреспондент «Ъ».

Россия поставляет Тегерану системы ПВО, С-200 и С-300, в рамках стратегического сотрудничества. Ранее президент Владимир Путин предлагал властям Ирана вести совместную работу по производству ЗРК, но они оказались не заинтересованы в этом.

Если Россия продолжит оснащать Иран, находящейся в конфликте и Израилем, то Иерусалим «будет решать проблему российского ПВО так же, как это было во время последней войны в Иране», заявил господин Элькин. «Как выяснилось, израильская авиация умеет решать проблему, в том числе российского ПВО. Проверено на практике в том числе во время последней войны в Иране. Мы не хотим этого и всячески просили Россию воздержаться от поставки С-300 в Иран. Но они были поставлены, и нам пришлось этим заниматься»,— рассказал парламентарий.

Он добавил, что Израиль воспринимает Иран как главного источника угрозы безопасности на Ближнем Востоке из-за концепции «экспорта иранской революции». «У многих проблем корни уходят в Иран: и Сирия, и Ливан, были попытки активного иранского влияния и на другие страны. Любое усиление Ирана, которое контролируется религиозными фанатиками, которых мало что ограничивает, очень опасно для региона и в общем-то не только для региона. Мы об этом неоднократно говорили, в том числе нашим российским коллегам, что это может закончиться угрозой для безопасности и России»,— заключил депутат Кнессета от партии «Ямин мамлахти».

Полина Пучкова