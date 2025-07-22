Продажи новостроек в Краснодаре во втором квартале выросли на 6%

Во втором квартале 2025 года в большинстве российских городов с населением свыше миллиона человек зафиксировано увеличение числа сделок с новостройками. Согласно совместному исследованию «Яндекс Недвижимости» и «Пульса Продаж Новостроек», рост был отмечен в 11 из 16 таких агломераций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодар продемонстрировал умеренное увеличение активности на первичном рынке — количество сделок выросло на 6% по сравнению с первым кварталом. За отчетный период в городе было заключено более 3 тыс. договоров купли-продажи квартир в новостройках, совокупная площадь которых превысила 60 тыс. кв. м. По этому показателю Краснодар занимает четвертую позицию среди городов-миллионников.

Особенностью местного рынка стало расхождение между заявленными и фактическими ценами: средняя стоимость квадратного метра в объявлениях составила 148 тыс. руб., тогда как в реальных сделках — 162 тыс. руб., что превышает заявленный уровень на 9%. Такой разрыв аналитики связывают с повышенным спросом на отдельные категории жилья и возможным дефицитом предложений в экономсегменте.

Лидерами по количеству сделок за квартал остаются Москва (около 17 тыс.), Санкт-Петербург (7,5 тыс.) и Екатеринбург (4,4 тыс.). Краснодар и Ростов-на-Дону замыкают первую пятерку с показателями порядка 3 тыс. сделок, при этом в отличие от Краснодарского края, где зафиксирован рост, в Ростове-на-Дону отмечено снижение активности на 8%.

Вячеслав Рыжков