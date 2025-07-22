Хорошо развернутое старое

Власти РФ во вторник прокомментировали информацию о том, что американское тактическое ядерное оружие вновь размещено на территории Великобритании. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона видит «линию на эскалацию напряженности, на милитаризацию, в том числе на ядерную». Ранее британские и американские СМИ сообщили, что американские авиабомбы впервые с 2008 года завезены на территорию Великобритании, что якобы обусловлено «ухудшающимися отношениями с Россией». Власти США и Великобритании эту тему публично не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет F-35A Lightning II на авиабазе Лейкенхит, Англия, 19 ноября 2024 года

Фото: U.S. Air Force / Seleena Muhammad-Ali Самолет F-35A Lightning II на авиабазе Лейкенхит, Англия, 19 ноября 2024 года

Фото: U.S. Air Force / Seleena Muhammad-Ali

«Мы видим линию на эскалацию напряженности, на милитаризацию, в том числе и на ядерную. Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего»,— заявил журналистам Дмитрий Песков, отвечая во вторник, 22 июля, на просьбу прокомментировать информацию британских и американских СМИ о том, что тактическое ядерное оружие США вновь размещено на территории Великобритании.

Днем ранее британское издание UK Defense Journal сообщило со ссылкой на источники, что модернизированные американские авиабомбы B61-12 завезены на военную базу Лейкенхит в британском графстве Суффолк (она используется Королевскими ВВС Великобритании и ВВС США).

В публикации не уточняется, что это за источники, но приведены ссылки на экспертов, которые по открытым данным мониторят информацию о передвижении авиасудов. 15–19 июля они отследили полет самолета C-17A Globemaster, принадлежащего выполняющему функции ядерных перевозок 62-му авиационному крылу ВВС США, с его родной объединенной базы Льюис-Маккорд на базу Киртланд (где расположено крупнейшее хранилище ядерного оружия ВВС США) и далее на британскую военную базу Лейкенхит.

В тот же день американское издание The War Zone сообщило, что в минувшие выходные в ходе авиашоу на британской авиабазе Фэрфорд впервые продавались новые официальные сувенирные значки 493-й истребительной эскадрильи 48-го авиакрыла ВВС США, базирующейся в Лейкенхите. На одной стороне значка изображен «мрачный жнец», талисман 493-й эскадрильи, и снаряд, напоминающий ядерную свободнопадающую бомбу B61. Снизу напечатан девиз: «Приготовься встретить своего создателя». С другой стороны знака изображен ядерный взрыв с грибовидным облаком. Появление у эскадрильи ВВС США подобных сувениров, как сказано в публикации, «не оставляет сомнений в том, что американские бомбы B61 вернулись на Лейкенхит, которая теперь будет выполнять миссию по нанесению ядерного удара».

В Вашингтоне и Лондоне информацию о том, что американское ядерное оружие якобы вернулось в Великобританию, официально не комментируют.

Американское тактическое ядерное оружие находилось на территории Великобритании с 1954 по 2008 год (на нескольких авиабазах). По оценкам экспертов, в последние годы его количество на объекте Лейкенхит составляло около 110 единиц. В 2008 году оно на фоне значительного уменьшения международной напряженности было вывезено с территории Великобритании. При этом спецхранилища для бомб были законсервированы, а не демонтированы. Сейчас американские авиабомбы (в основном это B61-3 и B61-4, которые постепенно заменяются на B61-12) в общем количестве около 100–120 штук размещены на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

B61-12 — это модернизированная ядерная бомба, нацеленная на решение тактических задач. Ее мощность может составлять от 0,3 до 50 килотонн. Высокоточная свободнопадающая бомба, оснащенная новой хвостовой частью с системой наведения и управляемым оперением. Подходит для нескольких средств доставки.

На базе Лейкенхит размещены в том числе американские истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способные нести эту бомбу. Готовить инфраструктуру для возвращения B61 на этот объект американские и британские власти начали еще два года назад. Тогда стало известно о запросе ВВС США Конгрессу на выделение $50 млн на возведение дополнительных жилых помещений для 144 американских военнослужащих, которых планировалось отправить на базу Лейкенхит. Их главной задачей должна была стать surety mission (гарантийная миссия), что означает обеспечение хранения и обслуживания ядерного оружия. Кроме того, Пентагон тогда впервые за многие годы внес хранилища ядерного оружия в Великобритании в список объектов, подлежащих модернизации. Комментируя эти меры, представитель МИД России Мария Захарова заявила “Ъ”, что власти РФ воспримут размещение американского ядерного оружия в Британии «как шаг к эскалации» (см. "Ъ" от 6 сентября 2023 года).

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователя проекта «Ватфор» Дмитрия Стефановича, развертывание американских ядерных авиабомб в Великобритании является «весьма важным, пусть и давно ожидаемым событием в трех плоскостях». «Во-первых, это в целом своего рода новация, возвращение к практикам, которые были прекращены после прошлой холодной войны,— заявил эксперт “Ъ”.— Во-вторых, на авиабазе Лейкенхит развернута вполне себе "боевая" эскадрилья ВВС США, и придание ей ядерного функционала лишний раз подтверждает принципиальную готовность американских военных к достратегическим сценариям применения ядерного орудия. В-третьих, и это как раз несколько неожиданный сюжет, недавнее решение Лондона подключиться к так называемым совместным ядерным миссиям НАТО и закупка американских F-35A в качестве носителя тактического ядерного оружия также, возможно, предполагают планы по отработке использования тех же ядерных авиабомб уже британскими пилотами».

Напомним, в начале лета власти Великобритании объявили о крупнейших со времен холодной войны инвестициях в оборону страны, включая ее ядерный арсенал.

Среди прочего британцы планируют вернуть воздушный компонент своих сил ядерного сдерживания, от которого они отказались в конце 1990-х (сейчас единственным компонентом ядерных сил Великобритании являются субмарины). Чтобы вновь обрести второй вид носителей ядерного оружия, британские власти ведут с США переговоры о покупке партии истребителей F-35A Lightning. Эти меры нужны, как следует из заявлений британских официальных лиц, прежде всего для противостояния России (см. “Ъ” от 3 июня).

По словам Дмитрия Стефановича, с точки зрения российских интересов в области безопасности все обозначенные им «измерения проблемы» имеют значение. «В принципе никто особо и не сомневался в ключевой, краеугольной роли ядерного оружия, однако в последние годы вопреки надеждам более благополучных времен эта роль только усиливается. Никаких новых угроз по большому счету не появляется, но общая обстановка развивается в направлении дальнейшего закрепления противостояния в Европе, да и в Евразии в целом, с отчетливым ядерным привкусом»,— отмечает он.

Британская некоммерческая организация «Кампания за ядерное разоружение» (Campaign for Nuclear Disarmament; CND) направила премьер-министру Великобритании Киру Стармеру обращение с призывом отказаться от размещения на территории страны американского ядерного оружия. Активисты убеждены, что возвращение американских авиабомб не укрепляет, а уменьшает безопасность Великобритании.

Елена Черненко