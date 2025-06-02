У Лондона обострился оборонный комплекс

Власти Великобритании объявили о крупнейших со времен холодной войны инвестициях в оборону страны, включая ее ядерный арсенал. Только на производство боеприпасов британское правительство в ближайшие годы потратит более $20 млрд. В планах также строительство новых подводных лодок, резкое наращивание производства боезарядов, меры по защите критически важной инфраструктуры, инвестиции в дроны, кибертехнологии и искусственный интеллект. Кроме того, Великобритания, по сообщениям СМИ, планирует вернуть воздушную компоненту сил ядерного сдерживания, от которой она отказалась в конце 1990-х. Все это планируется сделать, как следует из заявлений британских официальных лиц, прежде всего для противостояния России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Британский премьер Кир Стармер в понедельник, 2 июня, представил новый стратегический обзор по вопросам обороны. По его словам, угроза, с которой сегодня сталкивается Великобритания, «более серьезная, более непосредственная и более непредсказуемая, чем когда-либо со времен холодной войны». Речь, как следует из его выступления, прежде всего о предполагаемой угрозе со стороны России. Чтобы противостоять ей, Кир Стармер считает необходимым нарастить расходы на оборону с нынешних 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году, а к 2034-му — до 3%.

Британская армия должна быть, по словам премьера, в любой момент готова вступить в войну.

«Мы переходим к режиму готовности к боевым действиям как основной цели наших вооруженных сил… Я верю, что лучший способ сдержать конфликт — это подготовиться к нему… Мы создадим боевые силы, которые будут более интегрированными, более готовыми и более смертоносными, чем когда-либо»,— объявил он, добавив, что все свои действия Лондон будет координировать с партнерами по НАТО. Инновации должны, по словам премьера, внедряться в вооруженные силы «со скоростью военного времени».

Среди анонсированных британскими властями мер — строительство шести дополнительных заводов по производству боеприпасов, строительство 12 новых ударных подводных лодок (в рамках партнерства AUKUS с США и Австралией), меры по защите критически важной инфраструктуры, инвестиции в беспилотные летательные аппараты, кибертехнологии, включая создание нового киберкомандования, и искусственный интеллект, повышение жалованья военнослужащим. Около $20 млрд планируется потратить на производство боеприпасов, в том числе ядерных боеголовок. По словам Кира Стармера, речь идет об «историческом» обновлении ядерного арсенала страны.

С конца 1990-х, когда Великобритании сняла с вооружения свои авиабомбы, у нее есть только один вид носителей ядерного оружия — стратегические подлодки класса Vanguard, несущие американские ракеты Trident II D5 (в отличие от России и США, обладающих ядерной триадой — баллистическими ракетами подлодок, межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и тяжелыми бомбардировщиками).

По оценкам экспертов, Великобритания сегодня обладает 225 ядерными боеголовками (при этом их реальное число может быть больше, поскольку некоторое время назад власти страны перестали публиковать данные о своем арсенале, но оставили за собой право наращивать его).

По данным британских СМИ, ссылающихся на высокопоставленные источники в правительстве, Великобритания также планирует обрести второй вид носителей ядерного оружия, а именно американские истребители F-35A Lightning, которые могут быть оснащены авиабомбами B61-12. Сейчас США поставляют Великобритании F-35B (из 48 заказанных машин поставлено уже 37, однако, по данным СМИ, британские власти могут дозаказать до 80 таких машин). Вопрос о замене части F-35B на F-35A Лондон уже якобы обсудил с Вашингтоном. Издание The Sunday Times охарактеризовало эти планы как самые значительные изменения в ядерном арсенале страны со времен холодной войны.

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александра Ермакова, британцы, вероятно, планируют фактически присоединиться к программе совместных ядерных миссий НАТО (NATO Nuclear Sharing). «Это наиболее простой способ для них получить воздушный компонент ядерных сил. Гораздо менее вероятным вариантом является разработка собственных бомб, пусть и, допустим, на основе B61.

Данный шаг позволит британцам, по задумке, более активно использовать ядерные силы для политического сигнализирования и повысит их положение в рамках НАТО, где французы очень уж активно педалируют в последние годы свои ядерные возможности»,— заявил эксперт “Ъ”.

Кроме того, по словам Александра Ермакова, это может быть способом «легализовать» заход на британскую базу Лейкенхит американских ядерных бомб для развернутых там американских эскадрилий, признаки подготовки к чему отмечаются уже несколько лет (в 2023 году американские эксперты и британские СМИ сообщили, что на территорию Соединенного Королевства после 15-летнего перерыва могут быть возвращены американские ядерные авиабомбы, Россия сочла это шагом к эскалации; см. “Ъ” от 6 сентября 2023 года). «Закупка, а точнее, вероятно, переформатирование части заказа F-35B на F-35A, будет для англичан достаточно удобна и проста — серьезного переучивания не потребуется, самолет с обычным, а не укороченным, как у B, взлетом и посадкой чуть дешевле и обладает чуть лучшими боевыми возможностями»,— пояснил Александр Ермаков.

Россия, по его прогнозу, «несомненно, крайне негативно воспримет расширение программы NATO Nuclear Sharing и усиление ядерных возможностей Британии, станут еще более маловероятными новые соглашения по ограничению тактического ядерного оружия или по отказу от заграничного развертывания ядерного оружия, да и с увеличением, пусть и символическим, потенциалов англичан власти РФ будут наверняка еще больше настаивать на подключении их и французов к соглашениям по более глубокому ограничению ядерного оружия». «Англичане ранее сократили свои ядерные силы почти до предела — сейчас у них одних на вооружении только один тип носителей, и вот они снова переходят к диаде,— отметил собеседник “Ъ”.— Кроме того, это в каком-то смысле станет поворотом в американской политике по заморскому базированию ядерного оружия: предыдущие 35 лет они только сокращали географию и количество размещенных зарядов». Дальше, по словам эксперта, нельзя исключать и возращения американского ядерного оружия и в Южную Корею.

Член конституционного комитета Совета федерации РФ Алексей Пушков, комментируя в своем Telegram-канале новости из Лондона, отметил, что «в Британии планируют долгую "ледяную войну" с Россией». При этом, по его словам, «как бы Британия ни тужилась, на уровень "большой геополитической тройки" — США, России и Китая — ей никак не выйти».

Елена Черненко