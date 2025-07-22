Здоровье лесов в Ростове-на-Дону обследуют за 2 млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для проведения в 2025 году лесопатологических обследований (оценку состояния лесов и площадей, зараженных вредителями и болезнями). Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

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Заказчик, управление благоустройства и лесного хозяйства города, стоимость работ оценил в 2 млн руб. Как следует из проекта контракта, завершить обследования специалисты должны будут к 31 октября.

Константин Соловьев