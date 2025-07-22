Снижение объемов продаж жилья на первичном рынке Кубани за первые шесть месяцев 2025 года составило 46%. Такие данные приводит пресс-служба «Дом.рф». Это самый высокий показатель падения продаж среди всех российских регионов. О том, как спад продаж влияет на настроение и планы застройщиков — «Ъ-Кубань» рассказала директор департамента продаж «Инсити девелопмент» Ксения Гагарина.

Ксения Гагарина

Фото: предоставлено автором

«Могу объяснить это комплексом причин, включающих высокую ключевую ставку Банка России, усиливающую нагрузку на ипотеку, ограничение доступности федеральных программ господдержки и существенное ухудшение общих настроений среди покупателей.

В сложившихся обстоятельствах большинство застройщиков региона вынуждено пересмотреть стратегию ведения бизнеса, сократить инвестиционную активность и уменьшить расходы на рекламные активности. Одновременно выросли опасения, связанные с возможными последствиями дальнейшего ухудшения экономической обстановки, что замедлит темпы строительства.

Думаю, что спад продаж спровоцирует замедление темпов строительства, что способно привести к дальнейшему снижению объемов ввода жилья, дефициту квалифицированного персонала и увеличению долговой нагрузки застройщиков перед банками. Также это приведет к уменьшению потока релокантов в нашем регионе.

Многие крупные застройщики разрабатывают специальные пакеты мероприятий по поддержанию своей устойчивости. Среди них выделяются: оптимизация внутренних процессов, переход на местные материалы и сокращение расходов на маркетинговую активность. Другие компании начинают искать способы улучшения собственной операционной модели, изучая варианты выхода на соседние регионы и осваивая новые типы продуктов. Например, некоторые компании предлагают уникальные условия рассрочки платежей, привлекают дополнительные ресурсы через корпоративные облигации и акции, используют инструменты цифровой трансформации для ускорения процедур согласования документации и т. п.

Показатели второго полугодия по темпам продаж, на наш взгляд, будут идентичны показателям первого с небольшим приростом. Снижение ставки ЦБ медленно, но уверенно оживляет рынок.

Вместе с тем представители строительного сектора активно ищут пути решения проблемы: внедряют эффективные схемы управления стоимостью проектов, повышают прозрачность процесса строительства и работают над новыми инструментами привлечения клиентов. Считаю, что несмотря на сложности, общий потенциал рынка недвижимости достаточен для преодоления текущих трудностей и продолжения устойчивого роста в будущем».