В Сочи на вылет и прилет задерживаются около 40 рейсов

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 09:00, в воздушной гавани курорта на вылет задерживаются 16 рейсов, еще 21 — на прилет. Отменены пять рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На вылет задерживаются рейсы в Тель-Авив, Казань, Москву, Самару, Стамбул, Анталью, Киров, Саратов, Нижнекамск, Батуми, Новосибирск. Отменили два вылета в Москву и Псков.

На прилет задерживаются самолеты из Еревана, Омска, Перми, Ярославля, Москвы, Тбилиси, Саратова, Казани, Тель-Авива, Уфы, Чебоксар, Антальи, Стамбула, Самары, Батуми, Кирова и Нижнекамска. Отменили три рейса из Пскова, Москвы и Еревана.

Алина Зорина