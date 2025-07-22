Bloomberg: Словакия хочет нарастить закупки российского газа по льготам от ЕС

Словацкая госкомпания SPP намерена в следующем году покрыть 100% своих потребностей в газе из России, в то время как другим покупателям из Евросоюза (ЕС) запретят спотовые закупки. Этот запрет поможет высвободить больше мощностей для оставшихся долгосрочных клиентов «Газпрома», пишет Bloomberg.

С января 2026 года вступит в силу запрет для стран ЕС на спотовые закупки российского газа. Все страны Европы должны отказаться от российских энергоносителей к концу 2027 года, но Словакии и Венгрии предоставили исключение на переходный период. Благодаря этому они смогут сохранить долгосрочные контракты с «Газпромом».

Контракт Словакии с «Газпромом» рассчитан до 2034 года. Страна продолжает получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток», но сейчас на него приходит менее половины импорта газа. «Российский газ для нас самый экономически выгодный, поэтому мы отдаем ему приоритет»,— заявил директор по торговле SPP Михал Лалик.

SPP опасалась, что в случае полного отказа ЕС от российского газа, «Газпром» может потребовать от Словакии выплаты неустойки на сумму €16 млрд. По данным Евростата, основным покупателем российского газа в ЕС остается Франция. Еврокомиссия ведет работу над механизмом отказа от российского газа. Инициатива, в частности, предполагает запрет новых спотовых сделок и газовых контрактов.

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