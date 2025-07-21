Переговоры России и Украины могут пройти в Стамбуле 24-25 июля

Третий раунд российско-украинских переговоров может состояться в Стамбуле 24-25 июля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

«Идет согласование на 24-25 июля»,— сообщил собеседник ТАСС.

Утром в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится в конце текущей недели. До этого в турецкой версии издания Independent появилась информация, что делегации России и Украины планируют встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля. В Кремле не подтвердили информацию, заявив, что проинформируют о третьем раунде российско-украинских переговоров, как только появится понимание по датам. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская делегация будет представлена на переговорах в прежнем составе. Источник в Турции сообщил «Ъ», что Россия и Украина все еще находятся в процессе согласования даты третьего раунда.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, украинский лидер отметил, что переговорную динамику надо увеличивать. Он также призвал организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Источники ТАСС и «Интерфакс» подтвердили, что российская переговорная группа получила предложение от Украины.

Прямые переговоры России и Украины прошли два раза в этом году: 16 мая и 2 июня. Стороны договорились об обменах военнопленными. 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет предложений Украины о дате следующих переговоров. Он говорил, что Россия готова продолжить диалог после 22 июня.

Анастасия Домбицкая