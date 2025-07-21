Прокуратура организовала проверку из-за взрыва газа в многоэтажке Новороссийска

Прокуратура проведет проверку из-за взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят причины и обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме Новороссийска, расположенном на Анапском шоссе. Прибывшие на место сотрудники МЧС России по региону локализовали возгорание трех квартир на площади 300 кв. м. Согласно предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Эвакуировали 25 человек.

Алина Зорина