«Усиление контроля этой сферы является прогрессивным шагом»

Минюст вынес на публичное обсуждение законопроект, предполагающий введение в России «адвокатской монополии». Суть его состоит в том, что отстаивать в судах интересы граждан и организаций будет разрешено только профессиональным адвокатам, а не любым юристам (исключения составят только дела об административных правонарушениях и дела, рассматриваемые мировыми судьями). Сейчас адвокаты имеют такую монополию только в уголовном судопроизводстве. Право быть судебным представителем Минюст предлагает оставить только близким родственникам участников дела (при наличии у них высшее юридического образования или ученой степени по юридической специальности), сотрудникам госюрбюро, патентным поверенным, арбитражным управляющим, профсоюзам, а также сотрудникам государственных и муниципальных органов по вопросам их компетенции. Инициативу комментирует управляющий партнер АБ РО «Адвокатская фирма Ревякины и партнеры» (Ростов-на-Дону) Михаил Ревякин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива Михаила Ревякина Фото: из архива Михаила Ревякина

«Введение адвокатской монополии имеет под собой разумные основания. Так, в настоящий момент представлять интересы по гражданским, арбитражным и административным делам, а также на стороне потерпевших по уголовным делам, могут не только адвокаты, но и граждане, имеющие диплом о высшем юридическом образовании.

Более того, для представления интересов в районных и мировых судах не требуется даже и этой квалификации, достаточно доверенности, которая может быть выдана на любое совершеннолетнее лицо, не имеющие ни то, что высшего юридического, да и вовсе какого-либо другого образования.

Очевидно, что это влияет на профессиональный уровень судебного представителя.

Для того, чтобы стать адвокатом необходим обязательный юридический стаж два года, или нужно поработать стажером адвоката не менее одного года. Также, для получения статуса адвоката обязательно нужно сдать квалификационный экзамен.

При этом профессионализм судебного представителя складывается не только из знаний в определенной области, которые адвокат может приобрести, но и из навыков, таких, например, как ораторское мастерство, искусство допроса свидетелей, тактика и психология судебного процесса и т.д., которых у юристов, пришедших в судебное представительство из разных отраслей, может и не быть в силу длительности работы в определенной структуре. К тому же, никто не лишает возможности выходцев из различных областей получить статус адвоката.

Не могу сказать, что в практике нашей адвокатской фирмы оппоненты в делах, не имеющие адвокатского статуса, менее профессионально либо недобросовестно подходят к выполнению своих обязанностей перед доверителями. Однако, неоднократно к нам обращались граждане, которых обманывали некоторые юридические компании, обещая 100-процентный результат по их делу, при отсутствии даже минимальной перспективы. Таких жалоб гораздо меньше на адвокатов.

Очевидно, что любой адвокат понимает, что у него есть контролер, адвокатская палата, которая за нарушение может наказать, вплоть до лишения статуса. Такого контроля нет сейчас у юристов.

Более того, введение адвокатской монополии, будет дисциплинировать и самих адвокатов, лишение статуса для которых будет реальной угрозой потери дохода. В отличие от того, что есть сейчас, когда даже без статуса бывший адвокат мог продолжать заниматься почти тем же самым, уже как юрист.

Однако монополия адвокатов может повлечь за собой уменьшение конкуренции и поэтому повышение стоимости услуг, а также снижение профессионализм вследствие того, что уменьшится борьба за клиента. Но это скорее первичный этап, а с учетом того, что по законопроекту планируется введение адвокатской монополии только с 2028 года, негативные моменты должны быть не особо ощутимы.

Есть мнение, что адвокатская монополия девальвирует юридическое образование, потому что юрист, отучившись пять лет в университете, в итоге не сможет представлять интересы клиента в суде. Но я так не считаю.

Выпускник юрфака может нарабатывать опыт юристом в организации либо стажером (помощником) адвоката. Тем более, юридический стаж можно сформировать еще во время обучения. Врачи даже дольше готовятся перед допуском к пациентам.

Если у последних защищаемая ценность – это здоровье, то у адвокатов – свобода и имущество, значимость которых определяют ограничения по допуску к профессии.

Некоторые также высказываю опасения, что профессиональных адвокатов может не хватить в глубинке. Тоже не соглашусь с ними. В условиях современного общества сложностей с этим не должно быть. По опыту, в глубинке – больше процент адвокатов, чем юристов без статуса, представляющих интересы в судах.

Подводя итог, скажу: введение адвокатской монополии должно иметь больше плюсов (повышение уровня профессиональной подготовки, контроль всех судебных представителей со стороны адвокатской палаты), по сравнению с минусом – снижением конкуренции. При этом, с учетом распространенности в нашем обществе случаев явного или скрытого мошенничества, а также значимости судебных дел для граждан и организаций, контроль этой сферы является прогрессивным шагом».