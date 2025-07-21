Крылья курорта: мобильный трафик в аэропорту Геленджика бьет рекорды

Южная жемчужина в прошедшие выходные приняла первых долгожданных авиапутешественников.

Фото: пресс-служба компании Мегафон

Пассажиропоток не только оживил курортную жизнь, но и заметно увеличил цифровую активность россиян в воздушной гавани: объём мобильного трафика пассажиров вырос на 34% по сравнению со средними показателями прошлых лет работающего аэропорта. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные.

Курортный сезон в Геленджике получил мощный импульс благодаря открытию современного воздушного причала. Аналитики оператора посчитали, что самыми востребованными сервисами в ожидании вылета стали соцсети и мессенджеры. На общение абоненты потратили 43% от общего объёма данных. На вершине рейтинга — Telegram и «ВКонтакте». Треть информации приходится на видеохостинги и онлайн-кинотеатры. Пассажиры также часто использовали музыкальные платформы, банковские приложения, навигаторы, игровые сайты.

Триумфальный рост демонстрирует и официальный сайт аэропорта — посещаемость увеличилась втрое. География интереса впечатляет: помимо жителей южных регионов, активно интересуются москвичи, петербуржцы и туристы из ХМАО, ЯНАО, Самарской, Свердловской, Нижегородской областей, а также республик Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Пик активности пришелся на 9 июля, когда было официально объявлено о старте работы воздушной гавани.

«Открытие аэропорта в Геленджике — значимое событие для региона. Возрождение авиасообщения не только повышает транспортную доступность курорта, но и создаёт новые возможности для туристов. Современный терминал встречает путешественников комфортом и технологичностью. Сегодня скорость нашего мобильного интернета на территории гавани достигает 150 Мбит/с. Такие показатели позволяют за несколько минут загрузить пару серий любимого сериала или полнометражный фильм — для просмотра во время полёта. Сделать это можно на всех этапах посадки в самолёт, до перевода устройства в авиарежим», — комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Ранее МегаФон провел комплексную работу по обновлению телекоммуникационного оборудования во всех районах Геленджика. Модернизация сети коснулась зон с особым вниманием туристов — пляжи и пешеходная набережная, смотровые локации, парки и скверы. Отдельное внимание инженеры уделили одному из ключевых транспортных узлов городакурорта — участку федеральной трассы М4 «Дон», обеспечивающему въезд в город.

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