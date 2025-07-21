Против журналистки-иноагента Анны Монгайт возбудили дело о фейках об армии
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против журналистки телеканала «Дождь» (объявлен иностранным агентом) Анны Монгайт (объявлена иноагентом). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Фигурантке инкриминируют распространение фейков о российской армии.
По данным Telegram-канала Baza, дело возбудили еще 18 июля. Причинами для этого называют посты журналистки об ударах по Одессе в 2022 и 2023 годах. Канал утверждает, что госпожа Монгайт (объявлена иноагентом) находится за границей.
18 июля СКР возбудил дела против трех работников «Дождя» (объявлен иноагентом): главного редактора телеканала Тихона Дзядко, журналисток Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (объявлены иноагентами). Они также попали под статью о распространении фейков после публикации материала о действиях бойцов ВС РФ против украинских мирных жителей. В июле 2023 года Генпрокуратура признала «Дождь» нежелательной организацией.