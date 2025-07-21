В Сочи у приезжего из Ижевска изъяли 1,7 кг синтетических наркотиков

1,7 кг «синтетики» изъяли в Сочи у 29-летнего приезжего из Ижевска сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба УВД города-курорта ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба полиции Сочи Фото: пресс-служба полиции Сочи

Туриста задержали инспекторы ДПС на посту «Магри», когда он собирался уехать из города на такси. В его рюкзаке обнаружили 50 свертков с запрещенным веществом, еще пять нашли в оборудованных тайниках. Наркотики были предназначены для дальнейшей продажи на территории Сочи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Жителю Ижевска грозит пожизненное лишение свободы.

Алина Зорина