В «Skypark Sochi» прокомментировали смертельный инцидент на мосту

Администрация парка «Skypark Sochi» подтвердила информацию о гибели посетителя, произошедшей днем 21 июля. В официальном заявлении в своем Telegram-канале руководство парка сообщило, что один из гостей перелез через ограждение моста и упал с большой высоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Skypark Sochi Фото: Telegram-канал Skypark Sochi

Представители парка назвали произошедшее трагическим случаем и выразили соболезнования близким погибшего. По словам администрации, сейчас ведется взаимодействие с МЧС и компетентными органами, занимающимися расследованием обстоятельств.

«К сожалению, высотные здания, мосты, горные вершины — для одних это место вдохновения и открытий, для других — последняя точка отчаяния. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким»,— сообщили представители парка.

Инцидент произошел около 14:00 на территории высотного аттракциона в Адлерском районе Сочи. На место происшествия выехали сотрудники полиции и следственного комитета. Официальные причины произошедшего сейчас устанавливаются. Руководство «Skypark Sochi» ранее сообщило, что 21 июля парк закрыт по техническим причинам.

Мария Удовик