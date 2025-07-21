В Анапе 20 июля со дна Черного моря подняли 115 мешков с мазутом

В Анапе 20 июля в районе поселка Джемете водолазы подняли со дна моря 115 мешков, заполненных мазутом. Работы проводились вблизи устья реки Можепсин в рамках продолжающейся операции по очистке морского дна от нефтепродуктов, сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В операции участвовали специалисты МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы.

С начала ликвидации последствий ЧС с пляжей Анапы вывезено более 163 тыс. т песка, загрязненного мазутом. Специализированные предприятия уже утилизировали свыше 40 тыс. т такого грунта, а еще 65 тыс. т находятся на обработке. Основные работы с замазученным песком планируется завершить до ноября текущего года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском продолжается активная работа по вывозу загрязненного песка, по данным на 20 июля, здесь остается 6,9 тыс. т песка, при этом ежедневно вывозят от 600 до 800 т.