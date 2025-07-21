В Анапе ежедневно вывозят около 800 тонн замазученного песка

В Анапе на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском продолжается активная работа по вывозу загрязненного песка, по данным на 20 июля, здесь остается 6,9 тыс. т песка, при этом ежедневно вывозят от 600 до 800 т. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Очищенный песок направляют на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск, а наиболее загрязненные фракции отправляют на утилизацию в ООО «Биопотенциал». Работы ведутся круглосуточно и без выходных. На кадрах видно, как спецтехника загружает очередные тонны песка для дальнейшей транспортировки.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что остатки загрязненного мазута с пункта временного хранилища в Анапе планировали вывезти к середине июля. Изначально загрязненный мазутом песок планировали вывезти с ПВР до начала апреля, однако к 23 июня на площадке еще остается около 22 тыс. т грунта.

С начала ликвидации последствий ЧС с пляжей Анапы вывезено более 163 тыс. т песка, загрязненного мазутом. Специализированные предприятия уже утилизировали свыше 40 тыс. т такого грунта, а еще 65 тыс. т находятся на обработке. Основные работы с замазученным песком планируется завершить до ноября текущего года.