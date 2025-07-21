В порту Тамань прибывающие на разгрузку вагоны проверяют с помощью компьютерного зрения

Специалисты по информационным технологиям ОТЭКО внедрили систему автоматизированного входного контроля геометрии вагонов, которая выявляет критические искривления кузова и снижает риск отправки негабаритных вагонов на разгрузку вагоноопрокидывателем.

Фото: компания «ОТЭКО»

Как результат, вероятность останова разгрузки из-за невозможности зафиксировать негабаритный вагон стремится к нулю и повышается общая эффективность оборудования обработки навалочных грузов.

«При множестве циклов погрузки и разгрузки вагон подвергается различным воздействиям, которые приводят к его деформации. А поскольку вагоноопрокидыватель – это конструкция с чёткими геометрическими параметрами, необходимо отслеживать размер вагона, чтобы механизмы надежно фиксировали его при переворачивании», — обращает внимание руководитель службы вагонного хозяйства ОТЭКО Андрей Слюсаренко.

Система входного контроля вагонов представляет собой аппаратно-программный комплекс с набором датчиков и камер компьютерного зрения.

«Программа измеряет ширину и высоту вагона, строит его 3D-модель, при этом особое внимание уделяется выпуклости и вогнутости стенок, смещению пропорций относительно оси железнодорожного пути. Компьютерное зрение приходит на помощь осмотрщикам вагонов, которые проводят входной контроль, и на основе точных измерений помогает исключить ошибки субъективной оценки параметров», — уточняет руководитель ИТ-проектов ОТЭКО Решат Халилов.

«Дутый вагон», как назвали проект специалисты ОТЭКО, — это передовая отечественная ИТ-разработка с перспективой масштабирования на другие предприятия отрасли. Сведения о вагонах с выявленными дефектами фиксируются в информационно-логистической системе ILSAR для дальнейшего учёта передвижения по терминалу, отправки собственнику после разгрузки и прибытия в порт со следующими партиями груза. Контроль геометрии прибывающих вагонов с помощью компьютерного зрения навалочный терминал в порту Тамань использует одним из первых в России. Компания «ОТЭКО» продолжает активно заниматься цифровизацией портовой инфраструктуры и внедрять комплексные ИТ-решения.