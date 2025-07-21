Жителя Кубани осудят за хулиганство и сопротивление полиции

Прокуратура Кореновского района Кубани утвердила обвинительное заключение по делу 43-летнего мужчины, который обвиняется в хулиганстве и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в феврале 2025 года, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на остановке общественного транспорта в Кореновске начал конфликт с тремя несовершеннолетними подростками. В ходе словесной перепалки он достал охотничий нож и стал угрожать им, что заставило подростков испугаться и убежать, рассказали в прокуратуре.

При попытке задержания мужчину остановили сотрудники полиции, однако он оказал им сопротивление, угрожая физическим насилием и имитируя удары ножом. Его действия были пресечены.

В связи с тем, что один из подростков испытал сильные эмоциональные переживания, прокуратура подала исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в его интересах.

Дело направлено в Кореновский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Софья Дарманьян