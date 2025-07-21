Паслер поручил «Атому» наладить диалог с жильцами из-за стройки на Раевского

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер дал ряд поручений по итогам встречи с жильцами дома на улице Раевского, 4, в Екатеринбурге. Они выразили опасения из-за трещин в фундаменте и деформации двора, вызванных строительством новой очереди ЖК «Авангард», сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ситуация у дома по адресу ул. Раевского, 4

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ситуация у дома по адресу ул. Раевского, 4

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жители заявили, что застройщик «Атомстройкомплекс» не выполнил обещания по благоустройству и строительству парковки. Денис Паслер поручил застройщику наладить коммуникацию с жильцами и выполнить все обязательства по благоустройству и строительству парковки и спортивной площадки.

В пресс-службе застройщика рассказали, что при разработке котлована строящегося дома произошло самоуплотнение грунта возле котлована, что повлекло нарушение покрытий благоустройства соседнего дома. «Мы готовы приступить к восстановлению нарушенного благоустройства сразу после получения доступа на территорию дома и разрешения от УК на данные работы»,— сообщили в пресс-службе компании.

Врио губернатора подчеркнул, что екатеринбуржцы не должны годами ждать комфортной среды. До получения результатов обследования территории, которое проводится с привлечением специалистов Архитектурно-строительного центра УрФУ, строительные работы приостановлены.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов выехал на проблемную стройку на ул. Раевского в Пионерском поселке Екатеринбурга. Там он встретился с жителями дома, возле которого возникли трещины и было зафиксировано движение грунта, что обеспокоило горожан. Вице-мэр не исключил, что у застройщика могут отозвать разрешение на строительства на данном земельном участке.

Подробнее — в материале «Из трещины возникло уголовное дело»

Полина Щуцкая