Мэрия Екатеринбурга пригрозила «Атому» отзывом разрешения на строительство

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов выехал на проблемную стройку на ул. Раевского в Пионерском поселке Екатеринбурга. Там он встретился с жителями дома, возле которого возникли трещины и было зафиксировано движение грунта, что обеспокоило горожан. Как сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», вице-мэр не исключил, что у застройщика могут отозвать разрешение на строительства на данном земельном участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Уже сейчас видны проблемы, которые возникли в процессе подготовки "нулевого" цикла, например, расчет шпунтового ограждения котлована. Возможны ошибки в геологических изысканиях»,— приводит Telegram-канал слова господина Галямова. Вице-мэр также рассказал, что для решения проблемы привлекают независимых экспертов.

Источник «Ъ-Урал» в администрации считает, что отзыв разрешения на строительство у застройщика — это крайняя мера и ситуацию попробуют решить иным способом.

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» «Ъ-Урал» рассказали, что в соответствии с предписаниями Рустама Галямова, на строительной площадке остановлены все работы, за исключением работ по отводу и откачке воды. «Выполнен комплекс мероприятий по остановке просадки грунта и укреплению ограждения котлована, путем обратной засыпки откосов. Ведется постоянный геодезический мониторинг ограждения котлована, благоустройства и конструкций дома»,— рассказали в компании. Там добавили, что как только завершится экспертная проверка и будет получено заключение, девелопер приступит к восстановлению нарушенного благоустройства у дома на ул. Раевского, 4.

Напомним, жильцы дома, у которого образовались трещины, обеспокоены тем, что их здание может «обвалиться». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности, все работы были остановлены.

Подробнее — в материале «Из трещины возникло уголовное дело»

Мария Игнатова