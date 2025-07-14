Из трещины возникло уголовное дело

В Екатеринбурге на участке, отведенном под строительство жилого дома, который возводит «Атомстройкомплекс», возникли трещины — они идут к соседнему дому и детской площадке. По требованию мэрии застройщик прекратил забивку свай и приступил к обратной засыпке откосов котлована. Жильцы дома, у которого образовались трещины, обеспокоены тем, что их здание может «обвалиться». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Строительная площадка «Атомстройкомплкеса», от которой пошли трещины, находится на ул. Раевского в Екатеринбурге. На прошлой неделе жильцы соседнего 26-этажного дома стали жаловаться на то, что трещины идут к детской площадке и затрагивают благоустройство их здания. В качестве доказательств они предъявили фото и видеоматериалы. «Застройщик говорит, что все под контролем, а разломы с каждым днем становятся все больше и больше. Есть угроза жизни и здоровью, если грунт обрушится вместе с домом. Уже страшно, что наш дом просто-напросто может обвалиться в котлован»,— цитирует портал Е1 жительницу соседнего дома.

«Атомстройкомплекс» ведет строительство 27-этажного жилого дома с двухуровневым подземным паркингом на пересечении улиц Раевского и Вилонова. ЖК называется «Авангард 3.0». Дом, у которого появились трещины, входит в ЖК «Авангард», который «Атомстройкомплекс» построил несколько лет назад.

Администрация Екатеринбурга в лице вице-мэра Рустама Галямова потребовала остановить забивку свай на стройплощадке. Как указано в письме к главе «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал»), рядом с жилым домом было зафиксировано движение грунта, сопровождающееся «смещением земляных масс» от дома в сторону строящегося объекта.

«Данное обстоятельство создает угрозу безопасности эксплуатации существующего многоквартирного дома и жизни проживающих граждан. Прошу незамедлительно принять меры и прекратить строительные работы по забивке свай»,— говорится в нем.

На следующий день застройщик заявил, что полностью остановил работы и привлек независимую экспертизу для оценки всех рисков. Как рассказали в компании, экспертиза показала, что строительство ведется в соответствии с нормами, угрозы жителям соседних домов нет. «По результатам анализа данных геодезического мониторинга, работы, производимые на стройплощадке, не оказывают влияния на состояние конструкций соседнего жилого дома»,— рассказал директор ООО «Инпад» (компания проводила экспертизу) Виктор Сальников.

Он подтвердил, что трещины появились из-за строительных работ: «Застройщику необходимо огородить поврежденный участок и, после выполнения работ нулевого цикла, восстановить его».

Следователи СУ СКР по Свердловской области из-за ситуации на стройке возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), а глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав граждан.

Как заявили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Атомстройкомплекса», сейчас компания оказывает содействие проводимой проверке и занимается укреплением откосов котлована. «Нам важно оперативно определить причину повреждения благоустройства, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем. В настоящее время свайные работы на площадке не ведутся; стартуют работы по обратной засыпке откосов котлована, то есть укреплению шпунтового ограждения»,— рассказали в пресс-службе девелопера. В компании готовы в ближайшее время приступить к восстановлению поврежденного благоустройства.

Мария Игнатова