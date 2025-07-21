В Новороссийске произошел пожар в многоэтажке на площади 300 «квадратов»

21 июля в 14:50 поступил сигнал о возгорании в жилом доме на Анапском шоссе. Пожарные расчёты прибыли на место через минуту после вызова. По предварительным данным, причиной стала вспышка газовоздушной смеси, сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожарные расчёты прибыли на место через минуту после вызова.

Огонь распространился на три квартиры нна пятом этаже здания. На проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели. К 15:10 возгорание площадью 300 кв. м удалось локализовать. В результате происшествия обошлось без жертв и пострадавших.

Госавтоиспекторами перекрыт участок Анапского шоссе от ул. Московской до Кутузовского кольца. Спасатели эвакуировали 25 жильцов. На месте работают 20 сотрудников МЧС с 8 единицами спецтехники. Расследование обстоятельств пожара продолжается.