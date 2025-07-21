Стоимость бензина АИ-95 на Петербургской бирже обновила максимум за год

Бензин АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 0,56%, до 74,51 тыс. руб. за тонну. Котировки обновили максимум с середины июля 2024 года. 15 июля прошлого года АИ-95 стоил на бирже 74,31 тыс. руб., 5 августа цены достигали 74,45 тыс. руб. за тонну.

Оптовая стоимость АИ-92 находится на пике за последний год — 65,27 тыс. руб. за тонну, прибавив 21 июля 0,11%. Дизельное топливо подорожало на 0,71%, до 57,34 тыс. руб. за тонну. Участники рынка объясняют рост оптовых цен на бензин ремонтами на НПЗ и сезонным увеличением спроса.

На фоне роста котировок бензина в правительстве в ближайшее время могут согласовать повышение порога отклонения оптовых цен на топливо, при котором нефтекомпании получают демпферные выплаты, сообщил «Ъ» источник, знакомый с ходом обсуждения. По его данным, порог для бензина увеличится с 10% до 15%, для дизельного топлива — с 20% до 25%.

Почему российское дизельное топливо экспортируется менее активно — в материале «Ъ» «Дизель меняет курс».

Ольга Семеновых