Крым вошел в десятку лидеров инвестиционного климата

В 2025 году Республика Крым заняла седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись за девять лет с 84-й позиции. В правительстве региона этот результат связывают с масштабной перестройкой системы поддержки бизнеса и активным привлечением инвестиций через механизмы свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве экономического развития Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе реализуется порядка 1500 инвестиционных проектов, из которых 1280 — в рамках режима СЭЗ. С начала 2025 года было подписано 26 новых соглашений с инвесторами на общую сумму 111,1 млрд руб. Ожидается, что реализация этих проектов обеспечит создание более 250 новых рабочих мест.

Свободная экономическая зона, созданная в 2015 году сроком на 25 лет, остается основным каналом притока инвестиций в экономику региона. На 1 июля текущего года зарегистрировано 1178 участников СЭЗ, на которых приходится 1284 проекта. Совокупный объем заявленных вложений составляет 359,3 млрд руб., из которых более 221 млрд — капитальные. По отчетности резидентов, с момента запуска зоны общий объем фактически вложенных инвестиций превысил 395 млрд руб. За это время в регионе создано свыше 95 тыс. рабочих мест.

Наибольший объем инвестиций сосредоточен в сферах жилищного строительства, санаторно-курортной индустрии, сельского хозяйства и промышленности. В жилищном секторе реализуются 74 проекта на сумму почти 396 млрд руб., в туристической отрасли — 65 проектов с объемом инвестиций 226,7 млрд руб., в сельском хозяйстве и рыболовстве — 51 проект на сумму порядка 19,9 млрд руб., в промышленности — 26 проектов с заявленными инвестициями на уровне 2,66 млрд руб.

Данные по участникам СЭЗ в первом полугодии 2025 года подтверждают сохранение интереса инвесторов к региону. За этот период статус резидента получила 61 компания, реализующая 67 новых проектов. Наиболее востребованными остаются такие направления, как санаторно-курортная сфера, строительство, торговля, сельское хозяйство и социальная инфраструктура. В регионе рассчитывают сохранить текущую динамику привлечения инвестиций. Развитие индустриальных парков и усиление господдержки предпринимателей, по оценке минэкономразвития, позволяют Крыму закрепиться в числе субъектов с устойчивым инвестиционным климатом.

Богдан Кобец