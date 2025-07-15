В Сочи и Сириусе изменится схема движения транспорта

В августе в Сочи и федеральной территории Сириус изменятся схемы дорожного движения: в Центральном районе Сочи перекроют участок улицы Гагарина для капитального ремонта, а на улице Цимлянской в Сириусе введут одностороннее движение. Об этом сообщают пресс-службы администраций курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Центральном районе Сочи закроют участок улицы Гагарина от улицы Егорова до дома 13 для проведения капитального ремонта. С 1 августа по улице Егорова от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения с улицей Гагарина будет действовать временная схема организации движения.

С 4 августа в Сириусе участок улицы Цимлянской от улицы Полевой до улицы Поповой станет односторонним. Мера направлена на улучшение дорожной ситуации и повышение безопасности участников движения.

Улица Цимлянская является одной из ключевых в жилом квартале, где в час пик наблюдается высокая плотность движения. Введение одностороннего движения позволит организовать более удобный проезд транспорта и снизить риск аварийных ситуаций на узком участке дороги.

Администрация федеральной территории Сириус призывает соблюдать правила дорожного движения и просит автомобилистов быть внимательными, заблаговременно знакомиться с изменениями и учитывать их при планировании маршрутов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте на ремонт дорог в 2025 году выделили свыше 170 млн руб. Ямочный ремонт запланирован на 44 объектах и семи дворовых проездах.

Мария Удовик