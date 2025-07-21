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Акция «Оплата электроэнергии в АО «НЭСК» через СБП с выгодой»

АО «НСПК» в сотрудничестве с АО «НЭСК» проводит с 15.07.2025 по 31.12.2025 акцию «Оплата электроэнергии в НЭСК через СБП с выгодой» для абонентов АО «НЭСК».

Фото: АО «НЭСК»

При оплате электроэнергии с использованием Системы быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении НЭСК, в личном кабинете и в клиентских офисах АО «НЭСК» участникам акции – физическим лицам будет начисляться кешбэк - 3% от любой суммы операции оплаты услуг.

Для начисления кешбэка клиент должен последовательно выполнить следующие условия:

  • Зарегистрироваться в Программе лояльности АО «НСПК» на vamprivet.ru до совершения операции оплаты, указав номер мобильного телефона, который привязан к счёту в банке-участнике Программы лояльности и с которого будут совершаться покупки в рамках акций по СБП.
  • После регистрации оплачивать электроэнергию через СБП в течение срока проведения Акции.
  • Самостоятельно обеспечить наличие разрешения на зачисление денежных средств (кешбэка) посредством СБП на банковский счет.

Порядок действий при оплате жилищно-коммунальных услуг через СБП:

1. В клиентском офисе

  • Предоставьте кассиру платёжный документ и сообщите, что хотите произвести оплату через СБП
  • При оплате на кассе отсканируйте QR-код камерой мобильного телефона
  • В выпадающем списке выберите способ оплаты СБП
  • Выберите ваш банк из списка банков, появившегося на экране смартфона. Вы автоматически перейдёте в мобильное приложение банка
  • Подтвердите платёж в мобильном приложении выбранного банка. Готово — оплата совершена!

2. В личном кабинете на сайте компании

  • Авторизуйтесь на сайте и перейдите в раздел «Оплата»
  • Укажите сумму платежа, выберите способ оплаты «СБП»
  • Подтвердите данные
  • При работе на ПК отсканируйте QR-код камерой мобильного телефона. При работе с мобильного устройства выберите способ оплаты через СБП
  • Выберите ваш банк из списка банков, появившегося на экране смартфона. Вы автоматически перейдёте в мобильное приложение банка
  • Подтвердите платёж в мобильном приложении выбранного банка. Готово — оплата совершена!

3. В мобильном приложении НЭСК

  • Выберите раздел «Оплата», введите сумму платежа и выберите способ оплаты «СБП»
  • Выберите ваш банк из списка банков, появившегося на экране смартфона. Вы автоматически перейдёте в мобильное приложение банка
  • Подтвердите платёж в мобильном приложении выбранного банка.
  • Готово — оплата совершена!

О начислении кешбэка

Кешбэк будет начислен на счёт в банке, с которого проводили оплату, сразу после покупки.

Сведения об организаторе акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте vamprivet.ru.

Подробную информацию о Правилах проведения акции «Оплата электроэнергии в НЭСК через СБП с выгодой» можно узнать на сайте АО «НЭСК» в разделе «Акции».

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 192, офис 802, ОГРН 1032304155102

АО «НЭСК»

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