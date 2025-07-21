Акция «Оплата электроэнергии в АО «НЭСК» через СБП с выгодой»

АО «НСПК» в сотрудничестве с АО «НЭСК» проводит с 15.07.2025 по 31.12.2025 акцию «Оплата электроэнергии в НЭСК через СБП с выгодой» для абонентов АО «НЭСК».

Фото: АО «НЭСК»

При оплате электроэнергии с использованием Системы быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении НЭСК, в личном кабинете и в клиентских офисах АО «НЭСК» участникам акции – физическим лицам будет начисляться кешбэк - 3% от любой суммы операции оплаты услуг.

Для начисления кешбэка клиент должен последовательно выполнить следующие условия:

Зарегистрироваться в Программе лояльности АО «НСПК» на vamprivet.ru до совершения операции оплаты, указав номер мобильного телефона, который привязан к счёту в банке-участнике Программы лояльности и с которого будут совершаться покупки в рамках акций по СБП.

до совершения операции оплаты, указав номер мобильного телефона, который привязан к счёту в банке-участнике Программы лояльности и с которого будут совершаться покупки в рамках акций по СБП. После регистрации оплачивать электроэнергию через СБП в течение срока проведения Акции.

Самостоятельно обеспечить наличие разрешения на зачисление денежных средств (кешбэка) посредством СБП на банковский счет.

Порядок действий при оплате жилищно-коммунальных услуг через СБП:

1. В клиентском офисе

Предоставьте кассиру платёжный документ и сообщите, что хотите произвести оплату через СБП

При оплате на кассе отсканируйте QR-код камерой мобильного телефона

В выпадающем списке выберите способ оплаты СБП

Выберите ваш банк из списка банков, появившегося на экране смартфона. Вы автоматически перейдёте в мобильное приложение банка

Подтвердите платёж в мобильном приложении выбранного банка. Готово — оплата совершена!

2. В личном кабинете на сайте компании

Авторизуйтесь на сайте и перейдите в раздел «Оплата»

Укажите сумму платежа, выберите способ оплаты «СБП»

Подтвердите данные

При работе на ПК отсканируйте QR-код камерой мобильного телефона. При работе с мобильного устройства выберите способ оплаты через СБП

Выберите ваш банк из списка банков, появившегося на экране смартфона. Вы автоматически перейдёте в мобильное приложение банка

Подтвердите платёж в мобильном приложении выбранного банка. Готово — оплата совершена!

3. В мобильном приложении НЭСК

Выберите раздел «Оплата», введите сумму платежа и выберите способ оплаты «СБП»

Выберите ваш банк из списка банков, появившегося на экране смартфона. Вы автоматически перейдёте в мобильное приложение банка

Подтвердите платёж в мобильном приложении выбранного банка.

Готово — оплата совершена!

О начислении кешбэка

Кешбэк будет начислен на счёт в банке, с которого проводили оплату, сразу после покупки.

Сведения об организаторе акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте vamprivet.ru.

Подробную информацию о Правилах проведения акции «Оплата электроэнергии в НЭСК через СБП с выгодой» можно узнать на сайте АО «НЭСК» в разделе «Акции».

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 192, офис 802, ОГРН 1032304155102

АО «НЭСК»