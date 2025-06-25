На донских аграриев в 2025 году пришлась треть страхового возмещения

По итогам первых пяти месяцев 2025 года общая сумма страховых выплат сельхозпроизводителям Ростовской области превысила 1,4 млрд руб. При подсчете показателей учитывалась и господдержка. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края

Ростовская область опережает другие российские регионы — на нее приходится около трети от общего объема выплат (4,4 млрд руб.). В тройку лидеров также вошли Краснодарский (около 1,3 млрд руб.) и Ставропольский края (528 млн руб.).

Всего с начала прошлого года и по 1 июня этого года донские аграрии получили вместе с господдержкой 1,7 млрд руб.

Мария Хоперская