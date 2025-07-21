Уровень безработицы в регионах УрФО составил 0,3%

Уровень безработицы в регионах Уральского федерального округа (УрФО) составляет 0,3% к численности экономически активного населения. Такие данные были озвучены на оперативном совещании полномочного представителя президента Артема Жоги с главными федеральными инспекторами, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На учете в службе занятости населения состоит около 22 тыс. жителей регионов УрФО. «Российская экономика переживает период серьёзной трансформации. Эти изменения неизбежно оказывают влияние на рынок труда, поэтому сейчас особенно важно держать на контроле вопросы занятости населения: отслеживать тенденции и принимать соответствующие управленческие решения»,— сказал господин Жога.

Напомним, по прогнозам на 2025 год общая кадровая потребность в Свердловской области составит 2,1 млн человек. Наибольшая потребность прогнозируется в сфере обрабатывающих производств — 431,6 тыс. человек, в области торговли — 405,6 тыс. человек, в сфере образования — 169,7 тыс., в компаниях по транспортировке и хранению — 143,4 тыс., а в здравоохранении — 131,1 тыс. человек.

Анна Капустина