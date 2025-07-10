Потребность в кадрах в Свердловской области составит 2,1 млн человек в 2025 году

Общая кадровая потребность в 2025 году в Свердловской области прогнозируется на уровне 2 млн 113 тыс. человек, а средняя общая кадровая потребность в период 2025-2029 года — 2 млн 110 тыс. человек. Об этом в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» сообщила замминистра экономики и территориального развития региона Татьяна Гладкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Замещающая кадровая потребность (необходимость в замене работников, которые выходят на пенсию или покидают рабочие места) составит в 2025 году 97,9 тыс. человек, в среднем в 2025-2029 году — 103 тыс. человек. Наибольшая потребность наблюдается в сфере обрабатывающих производств составит 431,6 тыс. человек, в области торговли — 405,6 тыс. человек, в сфере образования — 169,7 тыс., в компаниях по транспортировке и хранению — 143,4 тыс., а в здравоохранении — 131,1 тыс. человек.

К 2030 году общая потребность российской экономики в кадрах составит 74,3 млн человек, следует из прогноза Минтруда. При этом, по данным ведомства, наибольшим спросом будут пользоваться представители рабочих специальностей, а среди специалистов с высшим образованием — разработчики ПО, врачи, инженеры.

Анна Капустина