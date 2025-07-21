В Ростовской области из-за ЧП на станции задерживаются более 50 поездов

Из-за падения обломков БПЛА на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и «Гранд Сервис Экспресс». РЖД сообщила, что пассажиров поездов обеспечат водой. Если задержка превышает 4 часов, им выдадут питание. Для обслуживания пассажиров дополнительно открыли билетные кассы на 13 станциях.

По данным Минобороны, в течение ночи над Ростовской областью сбили 12 беспилотников. После падения обломков БПЛА на железнодорожной станции произошел пожар, что привело к задержке пассажирских поездов. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек, никто не пострадал.