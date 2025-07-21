Силы ПВО за ночь сбили 74 БПЛА над российскими регионами

В период с 23:20 мск 20 июля до 7:00 21 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 23 БПЛА сбили над Московской областью, в том числе 15 летевших на столицу дронов. Еще 14 БПЛА уничтожили над Курской областью, 12 — над Ростовской, по 10 — над Брянской и Калужской областями. 4 БПЛА сбили над Тульской областью, один — над Липецкой.

В Ростовской области на железнодорожной станции начался пожар после падения обломков БПЛА, это привело к задержке пассажирских поездов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что пострадавших и разрушений нет. На фоне атаки приостанавливали работу московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. В Брянской, Калужской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти Курской и Липецкой областей ночные атаки пока не комментировали.