В Ростовской области из-за пожара на станции задержаны 26 поездов

Обломки БПЛА упали на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области. В результате там произошел пожар. Это привело к задержке 26 пассажирских поездов, сообщила РЖД.

Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью. Задержка для составов в пути следования — на время от 13 минут до 4,5 часов. Для ликвидации возгорания задействован пожарный поезд. Для координации работы на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД, охватывает шесть регионов, в том числе Ростовскую область) действует оперативный штаб.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля здания железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек, никто не пострадал.