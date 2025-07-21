Эксперт: на Кубани недостаточно земли для развития туризма

В Краснодарском крае не хватает земели для туризма. Об этом заявил «РБК Краснодар» руководитель комиссии PCT по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Андрей Артюхов.

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«В Краснодарском крае не хватает земли для туризма. Введен мораторий на то, что вся земля Краснодарского края, вся "сельхозка" не подлежит никакому переводу. С введением этого моратория все резко застопорилось. Хороших земель для туризма, которые совпадают с популярными туристическими направлениями, очень мало»,— поделился господин Артюхов.

Господин Артюхов также подчеркнул, что в Краснодарском крае необходима глубокая модернизация объектов придорожной инфраструктуры для увеличения емкости не только заправочных постов, но и площадок для отдыха. По его мнению, на юге недостаточно пространства на дорогах, так как есть узкие участки, которые из-за природных особенностей невозможно обойти.

«Надеемся, что до конца этого года Минэкономразвития и Минсельхоз придут к соглашению по вопросам категорий земель сельхозназначения и мерам, которые помогут увеличить их использование для туризма. Это очень актуальная проблема не только для Краснодарского края, здесь есть возможность найти какие-то земли лесфонда»,— сказал эксперт.

Также Краснодарский край очень популярен среди караванеров — людей, путешествующих на транспортных средствах, адаптированных для проживания.

Южный регион вошел в список мест, где отдых в глэмпинге оказался наиболее востребованным.

Софья Дарманьян