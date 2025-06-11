На таможне в Сочи пресекли контрабанду табака из Абхазии на 7 млн рублей

В пункте пропуска Адлер сотрудники Сочинской таможни пресекли ввоз крупной партии нелегальной табачной продукции. В грузовом отсека автомобиля Volkswagen Crafter специалисты обнаружили 105 коробок с более чем 52 тыс. пачек сигарет общей стоимостью около 7 млн руб., сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федеральная таможенная служба Фото: Федеральная таможенная служба

Как сообщили в ведомстве, сигареты перевозились без российских акцизных марок и обязательной маркировки. Продукция признана незаконной и изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере).

Мероприятия по пресечению контрабанды проводились в сотрудничестве с УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мария Удовик