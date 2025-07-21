Синхронист Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира

Российский синхронист Александр Мальцев выиграл произвольную программу соло на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Спортсмен показал результат 229,5613 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Второе место занял китаец Муе Го, набравший 220,1926 балла. Бронзовую медаль завоевал итальянский синхронист Филиппо Пелати (213,9850 балла).

Мальцев взял второе золото на текущем чемпионате мира. Ранее он победил в технической программе соло. Позднее синхронист примет участие в соревнованиях смешанных дуэтов с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой.

Александру Мальцеву 30 лет. Он является шестикратным чемпионом мира и Европы.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Таисия Орлова