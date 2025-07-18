ФАС взяла под контроль стоимость авиабилетов в Геленджик

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует стоимость билетов на рейсы Москва—Геленджик. Мониторинг проводится каждую неделю. В случае необоснованного роста цен ФАС пообещала принять меры. Об этом служба сообщила в Telegram-канале.

Работа аэропорта была ограничена с начала боевых действий на Украине. 9 июля Росавиация сообщила о готовности авиагавани в Геленджике к вылету и посадке самолетов. Теперь рейсы будут ежедневными с 8:30 до 20:00 мск.

Накануне «РИА Новости» подсчитали, что со старта продаж билеты до Геленджика и обратно в Москву подорожали почти в три раза — с 17,8 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Первый рейс с 2022 года сегодня совершил самолет авиакомпании «Аэрофлот».