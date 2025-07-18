Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС взяла под контроль стоимость авиабилетов в Геленджик

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует стоимость билетов на рейсы Москва—Геленджик. Мониторинг проводится каждую неделю. В случае необоснованного роста цен ФАС пообещала принять меры. Об этом служба сообщила в Telegram-канале.

Работа аэропорта была ограничена с начала боевых действий на Украине. 9 июля Росавиация сообщила о готовности авиагавани в Геленджике к вылету и посадке самолетов. Теперь рейсы будут ежедневными с 8:30 до 20:00 мск.

Накануне «РИА Новости» подсчитали, что со старта продаж билеты до Геленджика и обратно в Москву подорожали почти в три раза — с 17,8 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Первый рейс с 2022 года сегодня совершил самолет авиакомпании «Аэрофлот».

Фотогалерея

В Геленджик по воздуху

Предыдущая фотография
Аэропорт Геленджика возобновил работу с 10 июля. Воздушная гавань будет принимать и отправлять самолеты с 08:30 до 20:00 мск

Аэропорт Геленджика возобновил работу с 10 июля. Воздушная гавань будет принимать и отправлять самолеты с 08:30 до 20:00 мск

Фото: Саркис Айвазян

Несмотря на трехлетний простой, аэропорт не был законсервирован: технические службы регулярно проводили тестирование инфраструктуры, сохраняя ее в рабочем состоянии. За это время было проведено 150 внутренних тренировок с участием персонала, который, по данным администрации, не только сохранился, но и был частично усилен

Несмотря на трехлетний простой, аэропорт не был законсервирован: технические службы регулярно проводили тестирование инфраструктуры, сохраняя ее в рабочем состоянии. За это время было проведено 150 внутренних тренировок с участием персонала, который, по данным администрации, не только сохранился, но и был частично усилен

Фото: Саркис Айвазян

По мнению ассоциации туроператоров России, число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза на фоне открытия воздушной гавани. Предполагается, что кратный рост турпотока возможен при условии, что цены на авиабилеты будут сопоставимы с тарифами в Сочи или ниже

По мнению ассоциации туроператоров России, число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза на фоне открытия воздушной гавани. Предполагается, что кратный рост турпотока возможен при условии, что цены на авиабилеты будут сопоставимы с тарифами в Сочи или ниже

Фото: Саркис Айвазян

Парковка в аэропорту Геленджика будет стоить 300 руб. Бесплатный подъезд к терминалу возможен в течение 15 минут с момента въезда. Стоимость суточной парковки составляет 700 руб.

Парковка в аэропорту Геленджика будет стоить 300 руб. Бесплатный подъезд к терминалу возможен в течение 15 минут с момента въезда. Стоимость суточной парковки составляет 700 руб.

Фото: Саркис Айвазян

По данным «Аэрофлота» полеты будут осуществляться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 с эконом- и бизнес-классами. В аэропорту Геленджика будут работать 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку

По данным «Аэрофлота» полеты будут осуществляться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 с эконом- и бизнес-классами. В аэропорту Геленджика будут работать 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку

Фото: Саркис Айвазян

С 25 июля полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Геленджик станут ежедневными

С 25 июля полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Геленджик станут ежедневными

Фото: Саркис Айвазян

Гендиректор аэропорта «Геленджик» Иван Таранченко уточнил, что в ближайшее время авиагавань готова одновременно обслуживать не более трех рейсов

Гендиректор аэропорта «Геленджик» Иван Таранченко уточнил, что в ближайшее время авиагавань готова одновременно обслуживать не более трех рейсов

Фото: Саркис Айвазян

Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры

Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры

Фото: Саркис Айвазян

В новом здании терминала оборудованы 13 стоек регистрации и шесть выходов на посадку — вдвое больше, чем в прежнем. При строительстве были сохранены природные элементы ландшафта, включая скалистый обрыв, который укрепили, а прилегающую территорию благоустроили, высадив 45 крымских сосен

В новом здании терминала оборудованы 13 стоек регистрации и шесть выходов на посадку — вдвое больше, чем в прежнем. При строительстве были сохранены природные элементы ландшафта, включая скалистый обрыв, который укрепили, а прилегающую территорию благоустроили, высадив 45 крымских сосен

Фото: Саркис Айвазян

По данным Российского союза туриндустрии, возобновление работы аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на авиагавань в Сочи

По данным Российского союза туриндустрии, возобновление работы аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на авиагавань в Сочи

Фото: Саркис Айвазян

Сейчас около 60% туристов приезжают в Краснодарский край на автомобилях, 40% — используют авиа- и ж/д транспорт. Однако основная нагрузка приходится на аэропорт Сочи

Сейчас около 60% туристов приезжают в Краснодарский край на автомобилях, 40% — используют авиа- и ж/д транспорт. Однако основная нагрузка приходится на аэропорт Сочи

Фото: Саркис Айвазян

Ситуацию с открытием аэропорта Геленджика прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что как только будут созданы необходимые условия, аэропорт Крыма также может начать работу

Ситуацию с открытием аэропорта Геленджика прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что как только будут созданы необходимые условия, аэропорт Крыма также может начать работу

Фото: Саркис Айвазян

Господин Песков также заявил о приоритете безопасности при открытии аэропортов на юге. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя по распоряжению президента России Владимира Путина. Кроме того, Международный аэропорт Краснодара также готов начать работу в случае распоряжения Росавиации

Господин Песков также заявил о приоритете безопасности при открытии аэропортов на юге. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя по распоряжению президента России Владимира Путина. Кроме того, Международный аэропорт Краснодара также готов начать работу в случае распоряжения Росавиации

Фото: Саркис Айвазян

Аэропорт Геленджика может принять до 160 тыс. туристов в 2025 году

Аэропорт Геленджика может принять до 160 тыс. туристов в 2025 году

Фото: Саркис Айвазян

В 2021 году аэропорт обслуживал по 228 тыс. пассажиров на прилет и вылет в июле и августе (около 110 тыс. человек в месяц). Текущие показатели будут скромнее из-за поэтапного восстановления авиасообщения

В 2021 году аэропорт обслуживал по 228 тыс. пассажиров на прилет и вылет в июле и августе (около 110 тыс. человек в месяц). Текущие показатели будут скромнее из-за поэтапного восстановления авиасообщения

Фото: Саркис Айвазян

Менее чем за сутки с 9 на 10 июля стоимость билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик выросла почти втрое. Цена поднялась с 17,8 до 50,2 тыс. руб. Обратно из Геленджика в Москву билеты стоили около 42,1 тыс. руб., время в пути — 3 часа 55 минут

Менее чем за сутки с 9 на 10 июля стоимость билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик выросла почти втрое. Цена поднялась с 17,8 до 50,2 тыс. руб. Обратно из Геленджика в Москву билеты стоили около 42,1 тыс. руб., время в пути — 3 часа 55 минут

Фото: Саркис Айвазян

В аэропорту Геленджика, готовящемся к открытию, объявили набор персонала по различным специальностям. ООО «Аэропорт Геленджик» разместили 21 вакансию на портале HH.ru

В аэропорту Геленджика, готовящемся к открытию, объявили набор персонала по различным специальностям. ООО «Аэропорт Геленджик» разместили 21 вакансию на портале HH.ru

Фото: Саркис Айвазян

В аэропорт требуются менеджеры по туризму (от 49,2 тыс. руб.), электромонтеры (от 52 тыс. руб.), медицинские сестры (от 43,1 тыс. руб.) и инженеры-орнитологи (от 71,8 тыс. руб.). Также требуются диспетчер пульта оперативного управления (42,5 тыс. руб.), мойщик воздушных судов (42,6 тыс. руб.) и инспектор по досмотру (46,7 тыс. руб.)

В аэропорт требуются менеджеры по туризму (от 49,2 тыс. руб.), электромонтеры (от 52 тыс. руб.), медицинские сестры (от 43,1 тыс. руб.) и инженеры-орнитологи (от 71,8 тыс. руб.). Также требуются диспетчер пульта оперативного управления (42,5 тыс. руб.), мойщик воздушных судов (42,6 тыс. руб.) и инспектор по досмотру (46,7 тыс. руб.)

Фото: Саркис Айвазян

Параллельно ведется подбор кадров в закрытый аэропорт Краснодара. Компания «Аэродинамика» предлагает 58 вакансий, среди которых инженер-конструктор (от 170 тыс. руб.), диспетчер (от 43,2 тыс. руб.) и кинолог (от 41,5 тыс. руб.)

Параллельно ведется подбор кадров в закрытый аэропорт Краснодара. Компания «Аэродинамика» предлагает 58 вакансий, среди которых инженер-конструктор (от 170 тыс. руб.), диспетчер (от 43,2 тыс. руб.) и кинолог (от 41,5 тыс. руб.)

Фото: Саркис Айвазян

10 июля стало известно, что «Аэрофлот» увеличит частоту авиарейсов Москва — Геленджик. С 18 июля рейсы будут выполняться ежедневно (кроме 21 июля), а с 1 августа добавится второй ежедневный рейс, сообщает пресс-служба авиаперевозчика

10 июля стало известно, что «Аэрофлот» увеличит частоту авиарейсов Москва — Геленджик. С 18 июля рейсы будут выполняться ежедневно (кроме 21 июля), а с 1 августа добавится второй ежедневный рейс, сообщает пресс-служба авиаперевозчика

Фото: Саркис Айвазян

Цены на частные дома в Геленджике могут вырасти на 20% после открытия аэропорта. Сейчас средняя цена такого жилья составляет 26,7 млн руб., что на 28% ниже, чем в Сочи (36,9 млн руб.)

Цены на частные дома в Геленджике могут вырасти на 20% после открытия аэропорта. Сейчас средняя цена такого жилья составляет 26,7 млн руб., что на 28% ниже, чем в Сочи (36,9 млн руб.)

Фото: Саркис Айвазян

Количество бронирований отелей в Геленджике выросло на 14% на фоне новостей об открытии авиасообщения

Количество бронирований отелей в Геленджике выросло на 14% на фоне новостей об открытии авиасообщения

Фото: Саркис Айвазян

Помимо Геленджика, интерес увеличился к близлежащим к аэропорту направлениям. Число поисковых запросов на гостиницы и отели в Джубге выросло на 44%, в Дивноморском — на 34%, в Кабардинке — на 17%, в Новороссийске — на 11%, в Анапе и Витязево — на 8%

Помимо Геленджика, интерес увеличился к близлежащим к аэропорту направлениям. Число поисковых запросов на гостиницы и отели в Джубге выросло на 44%, в Дивноморском — на 34%, в Кабардинке — на 17%, в Новороссийске — на 11%, в Анапе и Витязево — на 8%

Фото: Саркис Айвазян

11 июля стало известно, что компания S7 с августа запускает рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы. Рейсы из аэропорта Толмачево будут выполняться дважды в неделю, а из Домодедово — четыре раза в неделю

11 июля стало известно, что компания S7 с августа запускает рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы. Рейсы из аэропорта Толмачево будут выполняться дважды в неделю, а из Домодедово — четыре раза в неделю

Фото: Саркис Айвазян

12 июля «Уральские авиалинии» также открыли продажу билетов на рейсы в Геленджик. Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Домодедово

12 июля «Уральские авиалинии» также открыли продажу билетов на рейсы в Геленджик. Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Домодедово

Фото: Саркис Айвазян

В интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» — имитируют как покупку, так и возврат билетов

В интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» — имитируют как покупку, так и возврат билетов

Фото: Саркис Айвазян

Июльская загрузка отелей в Геленджике достигла 68%. Возобновление авиасообщения пока незначительно повлияло на турпоток - еженедельный рост бронирований составляет около 10%

Июльская загрузка отелей в Геленджике достигла 68%. Возобновление авиасообщения пока незначительно повлияло на турпоток - еженедельный рост бронирований составляет около 10%

Фото: Саркис Айвазян

Ежедневно курорт принимает порядка 20 тыс. туристов. При этом аэропорт Геленджика, который возобновил работу 9 июля, пока может обслуживать не более 1 тыс. пассажиров в сутки. Ожидается, что этот показатель вырастет только к августу

Ежедневно курорт принимает порядка 20 тыс. туристов. При этом аэропорт Геленджика, который возобновил работу 9 июля, пока может обслуживать не более 1 тыс. пассажиров в сутки. Ожидается, что этот показатель вырастет только к августу

Фото: Саркис Айвазян

17 июля стало известно, что компания Utair начнет выполнять авиайрейсы по маршруту «Сургут — Геленджик». Полеты будут выполняться по средам с вылетом в 07:50 и прибытием в 11:50. Рейсы будут доступны с 30 июля до 22 октября 2025 года

17 июля стало известно, что компания Utair начнет выполнять авиайрейсы по маршруту «Сургут — Геленджик». Полеты будут выполняться по средам с вылетом в 07:50 и прибытием в 11:50. Рейсы будут доступны с 30 июля до 22 октября 2025 года

Фото: Саркис Айвазян

9 июля стало известно, что «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Геленджик, первый пассажирский самолет приняли 18 июля

9 июля стало известно, что «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Геленджик, первый пассажирский самолет приняли 18 июля

Фото: Саркис Айвазян

17 июля о намерении запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик также сообщила авиакомпания SmartAvia. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам (вылет в 6:55) и по субботам (в 8:40)

17 июля о намерении запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик также сообщила авиакомпания SmartAvia. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам (вылет в 6:55) и по субботам (в 8:40)

Фото: Саркис Айвазян

Первый рейс в аэропорту приземлился в 15:30 мск 18 июля

Первый рейс в аэропорту приземлился в 15:30 мск 18 июля

Фото: Саркис Айвазян

Самолет успешно сел на пустую взлетно-посадочную полосу

Самолет успешно сел на пустую взлетно-посадочную полосу

Фото: Саркис Айвазян

Следующая фотография
1 / 33

Аэропорт Геленджика возобновил работу с 10 июля. Воздушная гавань будет принимать и отправлять самолеты с 08:30 до 20:00 мск

Фото: Саркис Айвазян

Несмотря на трехлетний простой, аэропорт не был законсервирован: технические службы регулярно проводили тестирование инфраструктуры, сохраняя ее в рабочем состоянии. За это время было проведено 150 внутренних тренировок с участием персонала, который, по данным администрации, не только сохранился, но и был частично усилен

Фото: Саркис Айвазян

По мнению ассоциации туроператоров России, число бронирований туров в Геленджик может вырасти в два раза на фоне открытия воздушной гавани. Предполагается, что кратный рост турпотока возможен при условии, что цены на авиабилеты будут сопоставимы с тарифами в Сочи или ниже

Фото: Саркис Айвазян

Парковка в аэропорту Геленджика будет стоить 300 руб. Бесплатный подъезд к терминалу возможен в течение 15 минут с момента въезда. Стоимость суточной парковки составляет 700 руб.

Фото: Саркис Айвазян

По данным «Аэрофлота» полеты будут осуществляться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 с эконом- и бизнес-классами. В аэропорту Геленджика будут работать 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку

Фото: Саркис Айвазян

С 25 июля полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Геленджик станут ежедневными

Фото: Саркис Айвазян

Гендиректор аэропорта «Геленджик» Иван Таранченко уточнил, что в ближайшее время авиагавань готова одновременно обслуживать не более трех рейсов

Фото: Саркис Айвазян

Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры

Фото: Саркис Айвазян

В новом здании терминала оборудованы 13 стоек регистрации и шесть выходов на посадку — вдвое больше, чем в прежнем. При строительстве были сохранены природные элементы ландшафта, включая скалистый обрыв, который укрепили, а прилегающую территорию благоустроили, высадив 45 крымских сосен

Фото: Саркис Айвазян

По данным Российского союза туриндустрии, возобновление работы аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на авиагавань в Сочи

Фото: Саркис Айвазян

Сейчас около 60% туристов приезжают в Краснодарский край на автомобилях, 40% — используют авиа- и ж/д транспорт. Однако основная нагрузка приходится на аэропорт Сочи

Фото: Саркис Айвазян

Ситуацию с открытием аэропорта Геленджика прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что как только будут созданы необходимые условия, аэропорт Крыма также может начать работу

Фото: Саркис Айвазян

Господин Песков также заявил о приоритете безопасности при открытии аэропортов на юге. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности запустить работу аэропорта Симферополя по распоряжению президента России Владимира Путина. Кроме того, Международный аэропорт Краснодара также готов начать работу в случае распоряжения Росавиации

Фото: Саркис Айвазян

Аэропорт Геленджика может принять до 160 тыс. туристов в 2025 году

Фото: Саркис Айвазян

В 2021 году аэропорт обслуживал по 228 тыс. пассажиров на прилет и вылет в июле и августе (около 110 тыс. человек в месяц). Текущие показатели будут скромнее из-за поэтапного восстановления авиасообщения

Фото: Саркис Айвазян

Менее чем за сутки с 9 на 10 июля стоимость билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик выросла почти втрое. Цена поднялась с 17,8 до 50,2 тыс. руб. Обратно из Геленджика в Москву билеты стоили около 42,1 тыс. руб., время в пути — 3 часа 55 минут

Фото: Саркис Айвазян

В аэропорту Геленджика, готовящемся к открытию, объявили набор персонала по различным специальностям. ООО «Аэропорт Геленджик» разместили 21 вакансию на портале HH.ru

Фото: Саркис Айвазян

В аэропорт требуются менеджеры по туризму (от 49,2 тыс. руб.), электромонтеры (от 52 тыс. руб.), медицинские сестры (от 43,1 тыс. руб.) и инженеры-орнитологи (от 71,8 тыс. руб.). Также требуются диспетчер пульта оперативного управления (42,5 тыс. руб.), мойщик воздушных судов (42,6 тыс. руб.) и инспектор по досмотру (46,7 тыс. руб.)

Фото: Саркис Айвазян

Параллельно ведется подбор кадров в закрытый аэропорт Краснодара. Компания «Аэродинамика» предлагает 58 вакансий, среди которых инженер-конструктор (от 170 тыс. руб.), диспетчер (от 43,2 тыс. руб.) и кинолог (от 41,5 тыс. руб.)

Фото: Саркис Айвазян

10 июля стало известно, что «Аэрофлот» увеличит частоту авиарейсов Москва — Геленджик. С 18 июля рейсы будут выполняться ежедневно (кроме 21 июля), а с 1 августа добавится второй ежедневный рейс, сообщает пресс-служба авиаперевозчика

Фото: Саркис Айвазян

Цены на частные дома в Геленджике могут вырасти на 20% после открытия аэропорта. Сейчас средняя цена такого жилья составляет 26,7 млн руб., что на 28% ниже, чем в Сочи (36,9 млн руб.)

Фото: Саркис Айвазян

Количество бронирований отелей в Геленджике выросло на 14% на фоне новостей об открытии авиасообщения

Фото: Саркис Айвазян

Помимо Геленджика, интерес увеличился к близлежащим к аэропорту направлениям. Число поисковых запросов на гостиницы и отели в Джубге выросло на 44%, в Дивноморском — на 34%, в Кабардинке — на 17%, в Новороссийске — на 11%, в Анапе и Витязево — на 8%

Фото: Саркис Айвазян

11 июля стало известно, что компания S7 с августа запускает рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы. Рейсы из аэропорта Толмачево будут выполняться дважды в неделю, а из Домодедово — четыре раза в неделю

Фото: Саркис Айвазян

12 июля «Уральские авиалинии» также открыли продажу билетов на рейсы в Геленджик. Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Домодедово

Фото: Саркис Айвазян

В интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» — имитируют как покупку, так и возврат билетов

Фото: Саркис Айвазян

Июльская загрузка отелей в Геленджике достигла 68%. Возобновление авиасообщения пока незначительно повлияло на турпоток - еженедельный рост бронирований составляет около 10%

Фото: Саркис Айвазян

Ежедневно курорт принимает порядка 20 тыс. туристов. При этом аэропорт Геленджика, который возобновил работу 9 июля, пока может обслуживать не более 1 тыс. пассажиров в сутки. Ожидается, что этот показатель вырастет только к августу

Фото: Саркис Айвазян

17 июля стало известно, что компания Utair начнет выполнять авиайрейсы по маршруту «Сургут — Геленджик». Полеты будут выполняться по средам с вылетом в 07:50 и прибытием в 11:50. Рейсы будут доступны с 30 июля до 22 октября 2025 года

Фото: Саркис Айвазян

9 июля стало известно, что «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Геленджик, первый пассажирский самолет приняли 18 июля

Фото: Саркис Айвазян

17 июля о намерении запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик также сообщила авиакомпания SmartAvia. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам (вылет в 6:55) и по субботам (в 8:40)

Фото: Саркис Айвазян

Первый рейс в аэропорту приземлился в 15:30 мск 18 июля

Фото: Саркис Айвазян

Самолет успешно сел на пустую взлетно-посадочную полосу

Фото: Саркис Айвазян

Смотреть

Новости компаний Все