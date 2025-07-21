Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников маркетплейсов

Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб. Они говорят о готовой к вручению и уже оплаченной посылке, рассказал «РИА Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По словам эксперта, злоумышленники предлагают жертве подтвердить личность и отправляют код по смс, объясняя это условиями доставки и требованиями службы безопасности. На деле этот код используется для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами. Иногда могут прислать ссылку якобы от курьерской компании, которая ведет на поддельный сайт, где нужно ввести личные данные.

Во время разговора мошенники могут сказать, что без подтверждения или прохождения верификации посылку утилизируют, иногда они также грозят блокировкой аккаунта на маркетплейсе. Таким образом они выманивают у людей конфиденциальные данные, уточнил господин Бийчук.

В компании VisionLabs рассказывали, что мошенники звонят россиянам под видом сотрудников исследовательских организаций и центров соцопросов. МВД также предупреждало о схеме мошенничества со «школьными психологами». Ведомство рекомендует в разговоре со злоумышленниками притворяться «неподходящей жертвой».