МВД предупредило о схеме мошенничества под видом школьного психолога

Телефонные мошенники стали представляться школьными или университетскими психологами в разговоре с подростками. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По видом психологического тестирования или проверки данных злоумышленники отправляют подростку фишинговую ссылку в мессенджеры. Далее они утверждают, что личные данные жертвы утекли в сеть, и грозят уголовным преследованием. Затем звонок переключается на лжесотрудников полиции. Те для правдоподобности могут проводить видеозвонки в форме, показывать поддельные удостоверения и требовать полной секретности.

В итоге подростка вынуждают тайно снимать и переводить крупные суммы денег со счетов родителей, оформлять кредиты или передавать наличные курьерам «для сохранности». В качестве примера в МВД приводят историю студентки. Девушку таким образом заставили снять и перевести более 1 млн руб. со счета отца и оформить кредит.