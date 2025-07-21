Ресторатор Кирилл Шлаен открыл кафе «Слойка» в Ельцин-центре на месте Pinzeria

В Екатеринбурге в Ельцин-центре открылось новое кафе «Слойка». Заведение расположилось на месте гастроточки Pinzeria. Запуском нового проекта занимался ресторатор Кирилл Шлаен, по его словам, заведение стало логичным продолжением работы с городской гастрономической идентичностью.

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«Формат Pinzeria свое отжил. "Слойка" — это настоящее городское кафе с сильной уральской опорой. Вкусно, понятно, с историей»,— прокомментировал Кирилл Шлаен. По его словам, инвестиции в запуск кафе составили «несколько миллионов рублей».

Основной акцент «Слойки» — на местной выпечке и продуктовом наследии региона. Главным героем меню стала свердловская слойка — культовая булочка, впервые появившаяся в 1968 году и получившая широкое распространение в советские годы. К слойке предлагают липовый чай с земляникой или талицкую ряженку.

Меню сформировано вокруг узнаваемых вкусов: римская пицца на воздушном тесте, мясная запеканка, большие салаты, фирменный сэндвич с мортаделлой, борщ и котлеты, френч-тост с талицким пломбиром.

В интерьере кафе — светлые абажуры, подборка работ современных художников, буккроссинг. Дизайн разработан московским дизайнером Юрием Ионовым. Основной цвет интерьера — оранжевый — выбран как визуальный маркер городской культуры, перекликающийся с цветами местных спортивных клубов и гастрономическими символами вроде конфет «Рыжик».

Напомним, недавно в Екатеринбурге открыли бар «Винный факультет» в стиле советской библиотеки.

Евгения Яблонская