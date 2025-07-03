В Екатеринбурге открылся бар «Винный факультет»

В Екатеринбурге на ул. Пушкина, 17 открыли бар «Винный факультет». Это пятый город, где появился проект, рестораны уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калининград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 9 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ресторан оформлен в стиле советской библиотеки, мебель для него подбирали на сервисах объявлений. «Я немного маньяк в этом плане, если мы придерживаемся определенной стилистики, то мы не тащим все подряд»,— добавил создатель проекта Михаил Лопатин. Часть посуды сделана уральским брендом «Ты чо творишь». Посадка ресторана, включая летнюю веранду, около 100 человек. В подвальном помещении размещен бильярд. Ресторан начали готовить к открытию в октябре, его запуск обошелся в 22 млн руб. Господин Лопатин пояснил, что раньше на этом месте находился общественный туалет, и именно этим его и заинтересовала локация.

В меню блюда в стиле поп-гурмэ — это позиции стрит-фуда и твисты на классические блюда. Стоимость вина начинается от 300 руб. за бокал. Михаил Лопатин указал, что в заведении принципиально подают бокал вина объемом 150 мл. «Мы презираем тех, кто крадет глоток свободы и наливает по 125 мл»,— сказал он. В винной карте есть «вина для умных», «вина для богатых» и «вина для серьезных», а также безалкогольные. Создатель проекта добавил, что кухню планируют адаптировать, добавив местной специфики, — например, в Екатеринбурге он увидел варенье из ирги.

Анна Капустина