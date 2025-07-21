Девелопер ТОЧНО открыл продажи нового литера ЖК «Светский лес»

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) продолжает реализацию самого масштабного жилого комплекса в Сочи — курортной резиденции «Светский лес»

Фото: Группа компаний ТОЧНО

Девелопер №1 в стране по надежности возводит проект бизнес-класса по договору комплексного развития территории с проектным финансированием Сбера.

«Светский лес» — жилой курортный комплекс бизнес-класса площадью 23 га, который включает семь разновысотных домов от 11 до 20 этажей. Для застройки ТОЧНО выбрала уникальную локацию — экологически чистый район Центрального Сочи, который находится в окружении реликтового леса. Девелопер гармонично вписал концепцию комплекса «московского бизнес-класса» в уникальный ландшафт южного побережья — проект станет продолжением Сочинского национального парка. «Светский лес» уже официально стал самым масштабным в Сочи и победил в номинации «Премьера года» среди жилых комплексов бизнес-класса в ЮФО премии Urban Awards 2024.

Сегодня ТОЧНО обладает одной из наибольших долей рынка недвижимости в Сочи — на девелопера приходится 14,8% сделок. Так, в 2025 году в ЖК «Светский лес» продано уже более 6,5 тыс. кв. м жилой недвижимости. В июле стартовали продажи 2-го литера комплекса — клиенты могут приобрести 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с еще большей выгодой.

Как отметили в ТОЧНО, на территории активно продолжаются фундаментные работы. Так, в литерах 1, 2, 3 и 5 ведется процесс водопонижения грунтовых вод. Дополнительно в литере 3 завершено бетонирование перекрытий для цокольного этажа, девелопер продолжает армирование стен цоколя. В литере 4 уже построено шесть этажей — в каждом ведется монтаж вентиляционных каналов, в блок-секциях установлены элементы электроснабжения, а также завершено бетонирование стен и перекрытий. Перенос ливневой системы осуществляется в литерах 7 и 10. Продолжается подготовка рабочей документации по литеру 6.

Помимо жилых домов, на территории «Светского леса» появятся инновационная школа на 1510 учеников, детский сад на 510 мест, собственная набережная протяженностью 1,2 км, торгово-развлекательная галерея площадью более 10 тыс. кв. м. Запланированы в рамках проекта многофункциональный спортивный кластер, спа-комплекс с инфинити-бассейном и фитнес-залами, многоуровневый и подземный паркинг на 2,8 тыс. машино-мест. ТОЧНО придерживается принципов «зеленого строительства»: в «Светском лесу» сохранили многолетние платаны, сосны и кипарисы, в планах озеленить еще 4,7 га внутренней территории. Сумма инвестиций в проект составила 42,5 млрд руб. — строительство финансирует Сбер.

Группу компаний ТОЧНО и Сбер связывают многолетние партнерские отношения — ведущие игроки отраслей сотрудничают в возведении проектов для качественной жизни с 2018 года. А в июне 2025 года владелец ТОЧНО Николай Амосов провел встречу с управляющей Сбера по Краснодарскому краю Татьяной Сергиенко, в рамках которой обсудили планы и динамику роста продаж.

«Ждем, как все, снижения ключевой ставки — это однозначно даст прирост к продажам и снизит нагрузку на кредитный портфель. Сбер сегодня является нашим основным банком-партнером. Совместно реализуем 10 проектов на общую сумму 250 млрд рублей. Благодарю команду Сбера во главе с Татьяной Геннадьевной за поддержку, открытость и помощь в столь непростое для рынка время»,— комментирует владелец ТОЧНО Николай Амосов.

Сдача проекта «Светский лес» запланирована на II полугодие 2028 года.



С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте



Бренд ТОЧНО. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбер – бренд ПАО «Сбербанк».

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте



ЖК «Светский лес». Застройщик ООО СЗ «Новые технологии». Коммерческое обозначение ТОЧНО.С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneTRxyzeKxVБренд ТОЧНО. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбер – бренд ПАО «Сбербанк».С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф erid: F7NfYUJCUneTRxyzeKxW

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