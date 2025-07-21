За неделю в Свердловской области родились 654 ребенка

В Свердловской области за последнюю неделю на свет появились 654 ребенка: 343 мальчика и 311 девочек, включая девять пар близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Большинство новорожденных появились у матерей младше 35 лет — у 462 женщин. Однако 183 женщины стали мамами в более зрелом возрасте. Четыре женщины родили шестого ребенка, а 114 новорожденных стали третьими детьми в своих семьях.

Напомним, в Свердловской области с начала 2025 года родилось 17 316 детей — 8855 мальчиков и 8461 девочка. Среди них — 198 пар близнецов, в том числе четыре тройни.

Ирина Пичурина