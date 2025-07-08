С начала 2025 года в Свердловской области родилось более 17 тыс. детей

В Свердловской области с начала 2025 года родилось 17 316 детей — 8855 мальчиков и 8461 девочка, сообщили в департаменте информационной политики региона. Среди них — 198 пар близнецов, в том числе четыре тройни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В возрасте 25-35 лет родили 8605 женщин, матерями в возрасте от 35 до 40 лет стали 3645 свердловчанок, а у жительниц старше 45 лет приняли роды 61 раз. Из них впервые родили 6837 женщин, во второй раз — 5403, в третий — 3119, а в десятый раз матерями стали восемь жительниц Среднего Урала.

Самый новый роддом в Свердловской области находится в Верхней Пышме — его построили пять лет назад на площадке Верхнепышминской центральной городской клинической больницы, за полгода тут на свет появилось 415 детей. Роды здесь принимают также у жительниц Екатеринбурга, Невьянска, Новоуральска, Березовского, Нижнего Тагила и других населенных пунктов. Здесь также помогают людям, которым тяжело зачать ребенка из-за заболеваний: в частности, на учете с бесплодием 103 стоят пары, с помощью ЭКО смогли родить 20 женщин.

Напомним, в середине июня в Свердловской области на свет появились 723 ребенка. Среди 360 мальчиков и 363 девочек оказалось семь пар близнецов.

Ирина Пичурина